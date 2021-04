Els aparelladors adverteixen que el 80% dels edificis vells gironins no han passat la inspecció tècnica pertinent

El Col·legi d'Aparelladors de les comarques de Girona alerta que prop del 80% dels edificis vells de la demarcació no han passat la Inspecció Tècnica d'Edificis (ITE) pertinent. Recorden que es tracta d'un requisit obligat per aquelles edificacions de més de 45 anys i que no tenir-la al dia pot suposar que no es detectin deficiències estructurals, ornamentals o d'instal—lació. El president dels aparelladors gironins, Miquel Josep Vendrell, assenyala que la Generalitat ha estat "permissiva", ja que cal tenir en compte que la ITE pot suposar una despesa pel propietari en funció de l'estat de l'immoble. Vendrell també ha destacat la necessitat de professionals que té el sector i que des de la borsa del col·legi no poden abastir la demanda.

Toc d'alerta dels professionals de la construcció i les reformes per l'estat dels edificis amb més de 45 anys a les comarques gironines. Asseguren que vuit de cada deu no ha passat la revisió pertinent i adverteixen que això pot comportar problemes estructurals en un futur. A més, des del Col·legi d'Aparelladors de Girona assenyalen que les instal·lacions d'aquests edificis probablement són velles i necessiten posar-se al dia. El president del gremi, Miquel Josep Vendrell, demana que es compleixi el que diu la normativa i considera que la Generalitat "ha estat permissiva" arran de la pandèmia.

Cal tenir en compte que una Inspecció Tècnica d'Edifici (ITE) pot comportar haver de fer unes inversions que, en època de crisi poden ser "complicades d'abordar" per part dels propietaris. Entre les més habituals hi ha les instal·lacions elèctriques que poden haver quedat antigues o qüestions estructurals i d'estalvi energètic. Vendrell reclama que hi hagi un pla per passar aquestes ITE, tal i com estava previst abans que esclatés la crisi sanitària.

"Estem parlant d'edificis que en 50 anys potser no l'ha visitat cap tècnic. Que complien amb la normativa en el moment que es van fer, però és que ja ha passat molt temps i tot plegat ha evolucionat molt", remarca Vendrell.



Reforma i gual que l'obra nova



El president dels aparelladors confia que de cara aquest 2021 la reforma sigui igual o superior a l'obra nova. "No tenim ara per ara una expectativa salarial massa bona i per tant el mercat d'obra nova no serà massa important, en canvi el de la rehabilitació pot ser una sortida que les famílies es puguin permetre", assenyala.

A tall d'exemple, el nombre d'habitatges en obres a la ciutat de Girona ha crescut un 70,46% en dos anys, segons un estudi de la Unitat Municipal d'Anàlisi Territorial (UMAT) de l'Ajuntament de Girona. El 2018 hi havia 677 habitatges en construcció i el 2020 s'han tancat amb 1.154 llicències per a immobles nous. Aquest és el primer augment que es registra després de nou anys en descens.

Tot i així, la UMAT recorda que el 2008 hi havia 3.324 habitatges en obres, el doble dels que hi havia el 2020. La majoria de les noves construccions que s'estan fent es concentren al barri de l'Eixample (amb un 44,63% dels immobles en obres).



Falten aparelladors



La falta de professionals també és un dels temes que té sobre la taula el Col·legi d'Aparelladors de Girona. I és que actualment la borsa de treball que tenen no pot abastir les demandes d'aquests professionals a les empreses del sector i als projectes que hi ha a la demarcació.

Vendrell assenyala que el 90% dels graduats en Arquitectura Tècnica –estudis que donen accés a la professió- troben feina al cap de mig any. "Tenim uns valors molt alts d'ocupació en el sector", remarca.