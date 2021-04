El Centre Jove de Salut permetrà fer consultes a través d'Instagram

El Centre Jove de Salut de Girona (CJS) afegeix Instagram al seu ventall d'eines per contactar amb el jovent. L'Ajuntament ha engegat una campanya informativa a través de les xarxes socials i de la difusió de cartells per donar a conèixer la incorporació del perfil d'Instagram del CJS com un canal més de comunicació amb els joves de la ciutat. Aquesta via s'afegeix a les que el servei presta des del 2005, quan va començar a oferir acompanyament en salut sexual, afectiva i emocional als nois i noies de fins a 25 anys a través de trucades telefòniques, correu electrònic i visites presencials.

«Hem d'aconseguir arribar al màxim nombre de joves possible, que ens han de conèixer i han de saber què els podem oferir a través del Centre Jove de Salut. Els podem ser molt útils, per això ens hem proposat utilitzar nous canals de comunicació per adaptar-nos a les eines que ells fan servir en el seu dia a dia», ha explicat la regidora de Salut de l'Ajuntament de Girona, Eva Palau.

L'aposta per Instagram es deu a l'ús generalitzat i transversal del mòbil i de les xarxes socials, especialment entre el jovent. Aquestes dues eines són elements clau per acompanyar el col·lectiu jove en matèria de salut. A més, la naturalesa versàtil i eficaç de comunicació que caracteritza Instagram fa que sigui una bona opció per sensibilitzar i difondre continguts relacionats amb la salut entre els nois i noies, resoldre dubtes puntuals sobre salut amb rigor, i donar a conèixer les activitats i serveis del Centre Jove.