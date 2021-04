Girona reasfaltarà la rambla Xavier Cugat i el carrer Joaquim Vayreda

L'Ajuntament de Girona ha previst reasfaltar una desena de carrers al llarg d'aquest any 2021 amb una partida d'aproximadament 800.000 euros. Les intervencions afecten diversos barris i alguns vials molt transitats com el carrer Joaquim Vayreda, la rambla Xavier Cugat o el carrer de Sant Gregori. També hi ha trams de vials com la carretera Barcelona, Riera de Mus i Caldes de Montbui. En breu es licitaran les obres per tal que les executi alguna empresa els pròxims mesos.

Al barri Devesa-Güell l'actuació s'ha previst a tot el carrer Joaquim Vayreda, entre les dues rotondes (la de la plaça de la Sardana i la del palau de Fires). Al vial, mal anivellat amb la vorera, s'hi han fet moltes obres de canonades els darrers anys. A Fontajau es refarà la rambla Xavier Cugat, també entre les dues rotondes (des del pont de la Barca fins a la rodona del president Josep Tarradellas, on s'inicia l'aparcament del pavelló municipal de Fontajau). També s'intervindrà als diferents encreuaments que hi ha al llarg del vial i que permetin accedir a carrers interiors del veïnat. A Domeny el projecte abarca el carrer Sant Gregori des de la rotonda de Taialà fins a l'encreuament amb el carrer de can Sunyer.

Al barri de Sant Pau, l'actuació es farà en una de les principals artèries: el carrer Marquès Caldes de Montbui, on es repavimentarà el ferm entre els números 1 a 65 del vial; a l'Eixample sud, s'asfaltarà la carretera Barcelona en el tram comprès entre els números 119 i 209; a Can Gibert del Pla es reasfaltarà entre els números 1 i 14 del carrer Puigneulós; al barri de Palau, escanviarà l´asfalt entre els números 1 i 21 del carrer Riera de Mus; al barri de Font de la Pólvora s'actuarà als carrers Mimosa i Roure; a Montjuïc, s'asfaltarà el carrer Bellpuig en el tram comprès entre els números 1 a 23.

Plaça Reina Sibil·la de Fortià

A més a més, al sector del Mercadal i l'Eixample Nord s'intervindrà a la plaça Reina Sibil·la de Fortià, que forma l'encreuament entre els carrers Joan Maragall i la Gran Via de Jaume I, a tocar del Mercat. Aquí, l'operació, segons ha explicat el regidor d'Urbanisme, Lluís Martí, consistirà en la retirada de les llambordes, es refarà la caixa i es farà un nou paviment d'asfalt.

A més a més, dins del pla d'asfaltatge s'ha inclòs la intervenció en la millora dels escocells que hi ha a l'aparcament entre el pont de Pedret i la Devesa i en la rebaixa de diferents passos de vianants del barri de la Devesa.

Totes aquestes intervencions ja s'han aprovat en un ple municipal i pròximament sortiran a licitació per tal d'escollir amb un concurs públic una empresa que les executi, possiblement durant l'estiu.

Una possible segona fase

Si els 800.000 euros que es preveuen destinar a la millora del ferm de diversos carrers de la ciutat ja és una xifra més elevada que en anys anteriors, inicialment, l'equip de govern havia planejat una inversió major amb un projecte que s'enfilava fins a 1,2 milions. El document ja s'havia aprovat i redactat i incloïa tots els carrers esmentats però també d'altres que, de moment, han quedat exclosos. Com que la partida s'havia d'aprovar en un ple i calia tenir majoria, es va pactar amb el grup municipal de Guanyem aparcar uns 400.000 euros per destinar-los a altres necessitats i tirar endavant els carrers corresponents als restants 800.000 euros.

Els carrers que, per ara, han quedat en suspens i que formarien part d'una hipotètica segona fase són l'asfaltatge a l'avinguda Josep Tarradellas (des de la rotonda Josep Tarradellas que permet entrar al pavelló de Fontajau fins a l'encreuament amb Antoni Varés i Martinell, el vial que connecta amb el Puig d'en Roca); la Plaça Vila de Perpinyà al barri de Sant Ponç (entre el pont de l'Aurora i el Trueta); el carrer Font de la Lluna també del barri Sant Ponç; i el carrer Torre de Sant a Montjuïc. Aquests quatre carrers han quedat reservats en una segona fase, amb el projecte ja aprovat, a l'espera que hi hagi un possible acord, s'aprovin en un ple municipal i es puguin licitar.