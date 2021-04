Salt rebaixa un 25% el preu dels casals municipals d'estiu

L'Ajuntament de Salt aplicarà una reducció del 25% als preus dels casals municipals d'aquest proper estiu. La rebaixa dona continuïtat a la ja aplicada l'estiu de 2020 per donar suport a les famílies de Salt afectades per les conseqüències econòmiques originades per la pandèmia. Les preinscripcions tindran lloc del 12 al 22 d'abril, i es prioritzarà fer-ho a través de la web de l'Ajuntament. Per evitar aglomeracions, s'ha assignat un dia a cada escola i institut.

En cas que no sigui possible anar-hi al dia assignat o anar a una escola fora del municipi es podrà demanar cita prèvia per fer la preinscripció presencial a l'Estació Jove. Si la demanda de places supera l'oferta es farà un sorteig.

Els casals s'adrecen a infants i joves de P3 fins a 2n d'ESO. Es continuaran valorant i atorgant, si s'escau, bonificacions en funció de la renda, per tipologia de família i per menors amb diversitat funcional (aquestes tres bonificacions no són acumulables i són d'entre el 25% i el 85%).