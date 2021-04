El cribratge massiu a la UdG començarà dijous i s'obre a estudiants d'altres universitats que visquin al territori

El cribratge massiu a la Universitat de Girona (UdG) per detectar asimptomàtics de covid-19 començarà aquest dijous. Es faran PCR i testos d'anticossos durant sis dies, repartits en tres setmanes, a Montilivi i el Barri Vell. El cribratge es dirigeix a estudiants, professorat i personal d'administració i serveis (PAS), tant de la mateixa UdG com als d'altres universitats que visquin al territori.

Al llarg d'aquest mes, a la UdG s'esperen fer més de 5.000 proves, tenint en compte que tant Salut com la UdG recomanen als qui són de fora de Girona que, si no han d'anar presencialment a les facultats per treballar o assistir a classe, evitin desplaçar-s'hi expressament. Les proves es faran entre les deu del matí i les quatre de la tarda.

Les universitats de Girona i Lleida són les dues primeres de Catalunya on començaran els cribratges massius que Salut farà al llarg del mes d'abril. El gerent del CatSalut a Girona, Miquel Carreras, ha destacat que es comença per aquestes perquè aquí és on s'ha trobat "més bona predisposició".

A més, el vicerector de la UdG, José Antonio Donaire, tampoc ha amagat que el fet de ser una universitat mitjana hi ha jugat a favor. "Servirà també com a experiència pilot, perquè les grans universitats puguin també preveure els seus cribratges i aprendre dels resultats", ha subratllat Donaire.

A la UdG, el cribratge massiu començarà aquest dijous. Es faran proves PCR i testos d'anticossos voluntaris durant dos dies per setmana fins al 22 d'abril. Els punts d'extracció de mostres es repartiran entre els campus de Montilivi (els dies 8, 9, 21 i 22 d'abril) i el del Barri Vell (el 14 i 15 d'abril). Al Campus Centre, allà on hi ha les facultats de Medicina i Infermeria, no es faran cribratges (perquè no s'ha volgut interferir amb el punt de vacunació que s'ha muntat als mòduls que hi ha a Emili Grahit).

Miquel Carreras ha destacat que la detecció de casos asimptomàtics, conjuntament amb totes les mesures per prevenir els contagis de covid-19, és "una eina clau per tallar les cadenes de transmissió" i frenar l'expansió del coronavirus.

El gerent del CatSalut a Girona també ha dit que el cribratge es focalitza en la comunitat universitària perquè, precisament, durant les últimes setmanes s'ha detectat "una incidència més alta del virus" entre els joves de 20 a 30 anys. "Si a l'abril del 2020 la gent jove concentrava el 7% dels casos, ara aquest percentatge es troba al 27%", ha explicat.



De la UdG i d'altres universitats

Per poder-se fer els testos, caldrà inscriure's prèviament a través d'un formulari i escollir dia i hora. Les proves es faran entre les deu del matí i les quatre de la tarda. A Montilivi, el punt de cribratge se situarà al menjador d'estudiants; i al campus del Barri Vell, a l'aula Magna.

El cribratge, que és voluntari, s'obre a tots els estudiants, professorat i PAS de la UdG. Però també als d'altres universitats que visquin al territori i que desitgin fer-se el test d'anticossos o la PCR. Això sí, tant Salut com la UdG demanen als membres de la comunitat universitària que, si no tenen previst anar presencialment a Girona, no s'hi desplacin expressament per fer-se les proves (també, amb intenció de reduir la mobilitat).



Més de 5.000 proves

D'entrada, el Departament i la UdG calculen que, al llarg de tots els dies, es faran més de 5.000 proves PCR i testos d'anticossos. La dada s'extreu tenint en compte que els aforaments a les aules estan limitats al 30%, i contraposant aquest percentatge amb tots els membres de la comunitat universitària de la UdG (15.338 estudiants, 1.347 docents i investigadors i 606 treballadors d'administració i serveis).

"Partint d'aquesta població diana, hem d'esperar que com a mínim un 30% es vinguin a fer la prova; però al llarg d'aquests sis dies volem arribar al màxim possible", ha dit Carreras. El gerent del CatSalut també ha desaconsellat que aquells qui ja hagin rebut una primera dosi de la vacuna es facin els testos. "El cribratge per detectar asimptomàtics s'adreça a aquells que no hagin passat la malaltia i no s'hagin vacunat", ha explicat.

Tant Carreras com Donaire també han subratllat que, a banda de poder detectar asimptomàtics i tallar cadenes de transmissió, el cribratge també servirà per testejar la situació epidemiològica entre els diferents col·lectius de la UdG (alumnat, professorat i PAS). "Això ens ajudarà a l'hora de prendre les mesures que siguin necessàries; el cribratge massiu suposa una oportunitat excel·lent per reduir la incidència de la pandèmia a la UdG", ha dit el vicerector.

Donaire també ha volgut posar de relleu que, fins ara, les mesures que s'han pres per frenar la covid-19 a la universitat han estat "relativament eficaces". De fet, a dia d'avui la UdG no té cap grup confinat. Fa un mes sí que n'hi va haver un, però ara la situació ja s'ha resolt.



Durant l'abril, a dotze universitats



La UdG és una de les dotze universitats catalanes que participen al cribratge massiu que es farà al llarg d'aquest abril (durant el qual es preveuen fer proves a 230.000 estudiants). Qui decideixi prendre part al cribratge, podrà escollir si fer-se les dues proves o tan sols una (bé sigui la PCR o el test serològic ràpid amb sang capil·lar per detectar anticossos). Els resultats es podran consultar a través de l'app La Meva Salut.

El dispositiu constarà d'un equip de quatre persones; dos professionals sanitaris que s'encarregaran de la preparació dels lots d'autopresa de mostres, la supervisió del dispositiu i la realització el test serològic i dos administratius, per la gestió de les dades. Els equips guiaran els participants en la presa de mostres nasal i proporcionaran tot el material necessari per a l'extracció de mostres.

El risc de rebrot a la Regió Sanitària Girona va començar a registrar un lleuger repunt la segona quinzena de març. Actualment el risc de rebrot se situa en 265 punts, l'Rt en 1,03 i durant l'última setmana s'han detectat 1.084 casos. El percentatge de positivitat entre les proves fetes és del 7,98%.

Des de la UdG destaquen que en la primera hora des que s'ha obert l'aplicació ja ha rebut unes 300 sol·licituds.