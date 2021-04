El Foment obrirà un centre de formació i divulgació i un restaurant

El projecte del Foment de Girona preveu estrenar un centre de formació i divulgació de la cultura i la història catalana i una fonda que se sumarà a l'escola que ja hi ha en funcionament i la taverna que s'estrenarà aquesta primavera. El director general del projecte, Candi Granés, ha detallat que la idea és «preservar totes les tradicions de cultura popular», com ara la llengua, la dansa, la música i també la gastronomia.

El 29 de febrer del 2020 obria les portes l'escola del Foment a la plaça de Mercaders. Es tracta d'una escola que ofereix cursos per a totes les edats per aprendre a ballar danses tradicionals catalanes, cantar gloses i potenciar totes les tradicions culturals populars. Dues setmanes després van haver de tancar amb l'inici del confinament, fins el passat setembre i octubre.

Granés detalla que «ha estat un any complicat» però en fa un balanç positiu. Des de la tardor ja acumulen unes 75 matrícules de persones que s'han apuntat en alguna de les activitats extraescolars que ofereix l'escola del Foment. Les activitats s'han adaptat i s'han aturat quan les restriccions ho han exigit.

Tres nous espais al Barri Vell

Ara, el Foment prepara l'obertura d'un nou espai: la taverna. Està a la mateixa plaça dels Mercaders, allà on hi havia Mon Oncle. Podria obrir cap al maig i la idea és donar continuïtat a l'escola. L'equip ja està treballant en l'oferta gastronòmica d'aquest espai, que se centrarà en «cassoletes» amb menjar per compartir, tal com explica el director de restauració, Miquel Casajoana. La gent podrà menjar plats típics com esqueixada de bacallà, croquetes o patates braves i d'altres «més catalans amb molt de caràcter», avança.

D'altra banda, el Foment també oferirà un espai de restaurant amb una fonda que se situarà a la mateixa plaça, on hi havia el Va de Vins. Hi haurà plats tradicionals com arrossos, guisats i altres plats. Casajoana destaca que serà «cuina de tota la vida» però «no necessàriament» amb les receptes originàries.

Una altra pota del Foment és l'impuls de la llengua i la història. Per això a partir de la tardor volen impulsar un nou espai batejat com el centre, en què hi hagi debats, conferències, tertúlies i presentacions de llibres. Una programació molt diversa que ha de donar continuïtat a allò que s'ensenya a l'escola.