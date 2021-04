Impulsen a Pont Major un espai per promoure la criança positiva

L'Ajuntament de Girona vol implementar un nou servei al barri de Pont Major dirigit a fomentar la «criança positiva» entre les famílies. El servei, que es troba en procés de licitació, es configurarà com un espai de trobada de pares i mares amb els seus fills, d'edats compreses entre els 3 i els 7 anys, i té per objectiu l'acompanyament de les famílies. El projecte es dirigirà a les famílies d'alumnes de les escoles Carme Auguet i Fedac Pont Major.

El servei s'emmarcarà dins el Pla Comunitari Construïm Ponts del barri de Pont Major, que està en marxa des de 2011 per detectar i donar resposta a les necessitats del barri en diverses àrees. «Dins el seu àmbit socioeducatiu s'ha detectat la necessitat que tenen algunes famílies de suport en la criança», expliquen des de l'Ajuntament. Per això «s'ha decidit incidir en famílies amb infants en edat infantil i cicle inicial», indiquen, atès el caràcter «preventiu» del servei.

En aquest espai de trobada, els pares i mares podran ser «assessorats, orientats i acompanyats per especialistes en la criança i educació» dels seus fills, i es potenciarà «el vincle entre aquests» a través d'eines com per exemple el joc. A més, es fomentaran les trobades entre famílies perquè «puguin compartir l'experiència de criança».

Al Centre Cívic

Segons apunten fonts del consistori, el projecte inicialment estava dissenyat per fer-se dins els mateixos centres escolars, però a causa del context de pandèmia, es durà a terme al centre cívic Pont Major per poder realitzar-la en un espai adequat per respectar les mesures contra l'expansió de la pandèmia.

Els mateixos centres educatius, així com també els professionals dels serveis socials, seran els encarregats de fer una valoració per decidir quines famílies podran participar en aquesta iniciativa.

Projectes similars a la ciutat

Aquest projecte, que està enfocat en la criança positiva de les famílies, se suma a altres actuacions que des del consistori ja es porten a terme en aquesta direcció arreu de la ciutat. És el cas, per exemple, de Girona Est, on recorden que ja s'està desenvolupant un projecte similar, també dins el marc del respectiu Pla Comunitari.

Altres serveis semblants que es porten a terme a Girona són els Centres Oberts per a infants que hi ha a la ciutat, així com els tallers d'estudi i suport o la dinamització de famílies en diversos barris.