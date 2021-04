Girona ja prepara la fira d'alimentació de les Fires de Sant Narcís d'aquest any

L'Ajuntament de Girona comença a plantejar-se com han de ser les Fires de Sant Narcís d'aquest any. De moment, ja té clar que tirarà endavant la fira-mercat d'alimentació artesanal i que es farà a la plaça de la Independència, un lloc on recentment ja s'ha fet una botiga al carrer i on es va fer la fira de Nadal, tot amb les corresponents mesures contra la pandèmia. Això sí, enlloc d'haver-hi 44 parades, com en anteriors edicions, n'hi haurà 25 (d'entre 6 i 8 metres quadrats). Es farà del 29 d'octubre al 7 de novembre de 2021.

Entre les mesures que es preveuen aplicar hi haurà la Reducció del número d'estands (de 44 a 25), a fi de complir amb les mesures de distància exigides, així com una adequada distribució dels mateixos. A més a més, hi haurà un punt de control dels accessos de la Fira-Mercat, limitant-los i indicant-ne el lloc d'entrada i el de sortida. Es controlarà l'aforament, a fi d'evitar aglomeracions, i hi haurà senyalització informativa relativa al compliment de les mesures de seguretat obligatòries. A més a més, s'adoptaran mesures de caràcter higiènic, tant pels visitants com pels paradistes. Així mateix i a diferència d'anteriors edicions de la Fira-Mercat d'Alimentació Artesana, durant les Fires de Sant Narcís, l'Ajuntament ha considerat necessari instal·lar un sistema d'estands que facilitin el muntatge i desmuntatge d'una manera àgil i ràpida. A tot això, s'hi poden afegir aquelles tasques necessàries que defineixi l'Ajuntament per acomplir la normativa vigent en aquell moment, en matèria de salut pública, per evitar la transmissió de la COVID-19.

Fa dos anys, aquesta fira es va fer a l'esplanada de La Copa juntament amb les parades d'artesania. Ambdues es van treure de la plaça Vicens Vives (darrere dels jutjats), de la plaça Independència i del carrer Ramon Folch en un moment en què en aquell punt de la ciutat s'hi repetien aldarulls per protestar per la sentència contra els líders independentistes. Com que es van suspendre els concerts i les barraques, l'Ajuntament va aprofitar l'espai lliure per treure les parades d'aquella zona conflictiva.

Ara l'Ajuntament està buscant una empresa que subministri els estands de la fira i s'encarregui del servei del muntatge i desmuntatge. El pressupost de la licitació és de 8.416,18 euros (sense IVA) i la prestació es podrà prorrogar un any més, per a l'edició de 2022. Les empreses hi poden presentar oferta fins al 15 d'abril.