Girona s'afegeix a la campanya de sobirania fiscal de l'ANC i ingressarà l'IVA a l'Agència Tributària Catalana

L'Ajuntament de Girona ha comunicat a l'Assemblea Nacional Catalana (ANC) que s'afegeix a la campanya #JoPagoaCatalunya i que promou la sobirania fiscal. D'aquesta manera, el consistori ingressarà els impostos corresponents de l'IVA a l'Agència Tributària Catalana. Amb aquesta decisió, Girona es converteix en la primera capital de demarcació de Catalunya que opta per adherir-se a la iniciativa de l'ANC. La decisió es farà efectiva en el moment en que l'alcaldessa de la ciutat, Marta Madrenas, signi el decret d'alcaldia que així ho certifiqui, segons ha informat l'ANC en un comunicat. Girona segueix les passes d'altres ciutats importants que també han apostat per la campanya impulsada per l'ANC, com Igualada, Vic, Torelló o Falset.

L'entitat independentista ha reactivat la aquesta iniciativa amb motiu de la liquidació d'impostos del primer trimestre del 2021 i pretén empènyer el Govern a "enfortir l'Agència Tributària de Catalunya". Des de l'ANC assenyalen que es tracta d'una "eina d'estat indispensable" perquè gestiona un volum important de recaptació i d'informació tributària. A través d'aquesta iniciativa, l'entitat considera que l'administració catalana "estarà preparada per afrontar amb més garanties la culminació del procés d'independència quan arribi el moment".