La prova pilot Obrir Girona, a l'espera de l'evolució dels contagis de Setmana Santa per arrencar

La prova pilot Obrir Girona començarà una vegada s'estabilitzin els contagis que es podrien haver produït durant les vacances de la Setmana Santa. El projecte impulsat pel Centre de la Blockchain de Catalunya (CBCat) ja ha aconseguit el vistiplau del Comitè Ètic d'Investigació de l'Institut Universitari d'Investigació en Atenció Primària (IDIAP) Jordi Gol. Els impulsors conjuntament amb un grup d'investigadors de l'IDIAP havien d'elaborar un projecte de recerca per analitzar les mesures sanitàries que s'havien d'aplicar abans de començar a fer activitats amb públic utilitzant el passi digital.

A més, aquest febrer es va fer la formació a 39 farmàcies de Girona, Salt i Sarrià de Ter per tal que puguin fer un test d'antígens i registrar el resultat al passi virtual o bé incloure-hi el certificat de vacunació.

Les persones vacunades o que tinguin un test amb resultat negatiu seran acreditades com a MBCC (Molt Baixa Capacitat de Contagiar). Amb aquesta acreditació podran accedir a esdeveniments com ara concerts, obres de teatre o anar de públic a competicions esportives. Les activitats que s'incloguin en aquesta prova pilot s'anunciaran amb la posada en marxa del projecte.

Les persones interessades en participar-hi caldrà que es descarreguin l'aplicació per a mòbils gratuïta AOKpass. Aquesta aplicació servirà de passi digital on les farmàcies hauran d'incloure-hi els resultats dels Tests d'Antígens Ràpids (TAR) o bé el certificat de vacunació. L'aplicació està secundada per la International Chamber of Commerce i es troba sota el paraigua de la Good Health Pass Collaborative, una iniciativa mundial que treballa per fer acreditacions digitals. Amb aquesta aplicació, qualsevol persona podrà verificar l'estat de salut d'una altra.

Per tirar aquest projecte endavant, però, calia que un grup d'investigadors de l'IDIAP Jordi Gol conjuntament amb el Centre de Blockchain de Catalunya (CBCat) i el Col·legi de Farmacèutics de Girona elaborés un protocol de recerca. En ell es detallen les mesures de salut previstes i la seva organització. A través d'aquest protocol es podrà analitzar l'efecte de la iniciativa en la incidència de casos de covid-19 en condicions reals. Ara, el Comitè Ètic d'Investigació ha donat el vistiplau al projecte i ja s'enfila la recta final del procés per començar a portar-lo a la pràctica.