Els casals d'estiu de Girona augmenten un 13% les places pel 2021 respecte l'any passat

Els casals d'estiu de l'Ajuntament de Girona sumaran 400 places noves per aquest estiu respecte l'oferta de l'any passat, un 13% més. El vicealcalde i regidor de Cultura, Quim Ayats, i el regidor d'Educació, Àdam Bertran, han donat a conèixer avui l'oferta dels casals per l'època estival de 2021. En total, hi haurà 36 casals el juliol i 6 a l'agost repartits en els diferents barris de la ciutat, que funcionaran complint la normativa sanitària que indiqui el Procicat.

Igual que l'any passat, les taxes estaran reduïdes en un 25% respecte dels preus de 2019. L'objectiu és donar una major facilitat i accessibilitat al servei a les famílies, per ajudar-les a fer front a l'impacte econòmic de la pandèmia.

Les preinscripcions es podran fer de 12 al 25 d'abril en format telemàtic a través de la web dels casals de l'Ajuntament. Per a aquelles famílies que ho necessitin, també es podrà fer el tràmit a biblioteques i centres cívics.

En total, s'ofertaran 3.082 places, que es concentraran sobretot en els casals de juliol, tot i que alguns també tindran lloc el mes d'agost. Estan dirigits a infants i joves de 4 a 17 anys.

Participació de 22 entitats

"Aquest model compta amb la participació de 22 entitats de lleure, esportives, culturals i agrupaments escoltes, entre d'altres; i té com a objectiu final la promoció de la cohesió social i l'equilibri territorial", ha assegurat Bertran.

El titular d'Educació ha afirmat que "el traspàs al Servei d'Educació ha de permetre continuar treballant en l'educació no formal amb mirada d'Educació 360, promovent l'equitat, el treball en xarxa i la connexió d'aprenentatges".

Donar continuïtat al curs escolar

L'objectiu, segons comenta Bertran, és explicar que "l'educació no fa vacances, i que l'Ajuntament disposa de tot un seguit de recursos tot l'any per garantir que tothom hi té accés, d'una manera transversal i equitativa".

"Un any més s'està treballant amb les escoles per detectar quins són els àmbits en els quals poden tenir més necessitats i interessos els infants i les persones joves, per donar-hi continuïtat durant l'estiu o poder-hi respondre amb l'oferta de casals", ha assenyalat el vicealcalde, Quim Ayats, que ha posat l'accent "en aspectes com la llengua, l'expressió artística, els hàbits, la gestió de les emocions, reforçar la socialització i la comunicació, la creativitat, la salut i l'exercici físic, i poder oferir als infants l'oportunitat d'adquirir habilitats socials i competencials".