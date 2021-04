Evacuen un supermercat a Girona en incendiar-se el comptador elèctric

Un supermercat, situat al carrer Maluquer Salvador de Girona, ha hagut de ser evacuat aquesta tarda a causa d'un incendi. Els Bombers han rebut l'avís a les 18:48 hores de la tarda, i han mobilitzat cinc dotacions fins a l'establiment. En arribar els dos primers vehicles, han detectat que el foc provenia del comptador elèctric, i l'han pogut apagar. Per això els Bombers han desactivat les altres tres dotacions.

Les persones que es trobaven dins del supermercat han estat evacuades, i no hi ha hagut cap afectat. Una dotació s'ha quedat al lloc dels fets per fer tasques de ventilació al local.