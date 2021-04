Un foc a la carretera Barcelona causa un caos de trànsit a Girona

L'incendi d'un vehicle en un aparcament d'un edifici de Girona va generar ahir forta expectació al centre de la ciutat. I és que va fer mobilitzar un gran nombre d'efectius d'emergència fins al lloc i generava una negra columna de fum que es veia tant per aquells vehicles que circulaven per la carretera Barcelona com els que estaven pel carrer Juli Garreta.

Arran d'aquesta intensitat es va desallotjar els veïns dels edificis que hi comparteixen l'aparcament i també es va tallar la carretera Barcelona, a l'altura del número 41. L'incendi va cremar un vehicle amb la seva totalitat però la gran feina dels Bombers, que hi van arribar a desplaçar 11 dotacions, va ser haver de ventilar totes les plantes del pàrquing així com les escales dels pisos.

Tot i aquest gran desplegament i el fort ensurt, en l'incendi no es van haver de lamentar ferits.

La carretera Barcelona va quedar tallada en els dos sentits del trànsit durant prop de tres hores i després es va obrir en sentit sud i, posteriorment, a primera hora de la tarda, en tota la seva totalitat. Això va generar algunes cues en carrers de la zona per on calia desviar el trànsit d'aquest cèntric accés de la ciutat.

Aquest incendi es va declarar cap a les onze del matí, diversos testimonis van alertar que sortia fum d'un aparcament i posteriorment, s'hi van desplaçar els Bombers. Van estar treballant en els dos accessos de l'aparcament, el carrer Juli Garreta i la carretera Barcelona. Aquest foc no només va causar afectacions al mateix aparcament, sinó que una clínica dental i una botiga d'animals també va haver de tancar les portes perquè hi va entrar fum i també es van haver de treure els animals de dins pel perill que els suposava.

Al mateix temps, Bombers i Policia Municipal van fer desallotjar els veïns dels edificis que comparteixen aquest pàrquing per la gran presència de fum a les escales. Alguns, de les plantes superiors, també van quedar confinats inicialment.

Els Bombers van extingir l'incendi del vehicle -BMW- i cap a la una del migdia van donar l'incendi per controlat, i a partir d'aquí van començar a ventilar tot l'aparcament, de tres plantes d'uns 500 metres quadrats cadascuna. Per poder-ho fer van necessitar ventiladors elèctrics, ja que hi havia una forta presència de fum. A banda, els Bombers també van ventilar les escales dels blocs de pisos que comuniquen amb l'aparcament. Cap a un quart de tres del migdia, els veïns van poder començar a retornar a casa seva ja que els accessos a les escales ja estaven nets de fum. En canvi, els responsables de la clínica dental i la botiga d'animals no van poder tornar-hi fins més tard.

El nombre de dotacions presents al punt de l'incendi es va incrementar durant el servei, primer n'eren nou i després ja van pujar a onze per tal d'acabar amb aquesta actuació. De fet, segons els Bombers, cap a les dues algunes d'elles ja van poder començar a retornar cap als parcs perquè ja no eren necessaris tots els efectius, i a quarts de set ja eren tots fora i el servei es va donar per acabat.

Caos de trànsit per l'incendi

Aquest incendi va derivar també en un caos de trànsit, sobretot a l'hora de desencadenar-se els fets, ja que es va haver de tallar ràpidament la carretera Barcelona i els vehicles van haver-se de derivar cap a altres carrers de la ciutat i que porten al centre. El carrer va estar tallat durant unes hores i fins ben entrada la tarda no es va obrir en sentit nord -Devesa.