Incendi en un laboratori de l'escola la Salle de Girona

Els Bombers s'han mobilitat aquest migdia per un incendi que s'ha declarat en un dels laboratoris de l'escola la Salle de Girona.



Els efectius d'emergència han rebut l'avís a dos quarts de dotze del migdia per part del centre escolar i s'hi han desplaçat amb nou dotacions.



Els alumnes s'han desallotjat de les aules i estan al pati del recinte escolar i per tant, fora de la zona on s'actua.





Els Bombers han donat perper les dotze del migdia i asseguren queEl carrer Migdia i Joan Baptista s'han tallat al trànsit pel gran desplegament de mitjans: Mossos d'Esquadra , SEM, Bombers i Policia Municipal.La policia ha balisat la zona per evitar que ningú s'acosti a l'edifici on s'esta treballant.En aquesta àrea de Girona, a ple centre, hi ha molta expectació pels fets.