Desallotgen els alumnes de la Salle per un foc en un laboratori

Un incendi va obligar ahir a desallotjar els alumnes de l'escola la Salle de Girona. El foc es va declarar en una de les sales de laboratori i tot i no ser de gran intensitat va obligar a prendre aquesta mesura. Tal com marquen els protocols en aquests casos, els estudiants es van concentrar en el pati de l'equipament educatiu mentre els Bombers extingien el foc. Cap alumne va resultar ferit però tres estudiants van ser ateses per un atac d'ansietat pel SEM al lloc dels fets, cap d'elles però va requerir trasllat a cap centre sanitari.

Aquesta escola es troba a ple centre de la ciutat, entre el carrer Migdia i el Joan Baptista la Salle. La gran presència d'efectius d'emergència -deu dotacions dels Bombers, patrulles de Mossos i Policia Municipal i SEM- va obligar a tallar el carrer Migdia i, per tant, es va prohibir el trànsit durant una bona estona en una de les artèries principals del centre de la ciutat.

L'incendi també va generar molta expectació a la zona i alguns ciutadans que passejaven per la zona també van immortalitzar els fets en vídeos a les xarxes socials. La Policia Municipal i els Mossos d'Esquadra van balisar també la zona per evitar que hi passés gent mentre hi treballaven tots els efectius. El SEM també es va activar però tot i atendre tres joves per ansietat, no les va haver d'evacuar a cap hospital.

Alerta del centre i evacuació

El succés es va desencadenar pels volts de dos quarts de dotze del migdia. El conserge del centre escolar va alertar els serveis d'emergències que hi havia fum en una aula. Concretament, a una sala de laboratori de la segona planta. Amb l'avís, els Bombers es van mobilitzar amb fins a deu dotacions i ràpidament van poder sufocar les flames. Que van afectar la totalitat d'una sala annexa al laboratori. Els prop de 800 alumnes es van evacuar al pati del centre mentre van durar totes les tasques dels efectius d'emergència. L'incendi es va donar per apagat quan faltaven 10 minuts per les dotze del migdia i a partir d'aquí els Bombers van ventilar la zona que estava plena de fum. A dos quarts d'una del migdia, es va permetre que els alumnes poguessin marxar a casa i els Bombers van ajudar-los a anar a les aules amb seguretat i juntament amb la Policia Municipal, els van assegurar la sortida perquè encara hi havia els ventiladors i el desplegament de mitjans. Un cop tothom fora i assegurat que no hi havia més afectacions, es va reobrir el trànsit i es va donar per acabada l'actuació.

Un altre foc en un supermercat

A la tarda es va produir un altre incendi a la zona. En aquest cas, un supermercat, al carrer Maluquer Salvador, que va haver de ser evacuat i no hi va haver ferits. El foc va originar-se al comptador elèctric. Els Bombers van rebre l'avís a les 18.48 i dues dotacions van extingir el foc i fer tasques de ventilació.