Guanyem proposa mesures per diversificar l'afluència als espais naturals de Girona

Guanyem Girona presentarà una moció «per fomentar un ús racional de l'entorn natural» al proper ple municipal que se celebrarà dilluns. La formació municipalista ha treballat aquesta proposta amb entitats naturalistes. De fet, aquestes entitats ja havien alertat de la massificació d'alguns espais naturals de la ciutat.

Pere Albertí, regidor de la formació i geòleg de formació, ha celebrat que molts veïns «hagin descobert paratges naturals de la ciutat que desconeixien abans de la pandèmia». Tanmateix, Albertí ha advertit que tot i que «el confinament ens ha fet valorar més l'entorn» això ha generat que tothom es concentri als mateixos espais. Per al regidor de Guanyem, és «primordial» que les administracions públiques «redirigeixin aquest renovat interès per la natura» per ajudar a descobrir «paratges menys coneguts però igualment molt interessants i assegurar així la preservació de l'entorn».

Des de Guanyem proposen crear un punt d'informació al Mas La Torre que faci «de porta d'entrada al nostre entorn natural més proper», així com mesures per reduir l'afluència de vehicles de motor als espais naturals. També insten la Diputació de Girona a crear una taula de coordinació supramunicipal amb ens com el Consorci de les Vies Verdes de Girona, per treballar conjuntament.