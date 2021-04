L'Ajuntament de Llagostera se suma al projecte del Tren de la Costa Brava

El Ple de l'Ajuntament de Llagostera, celebrat el passat 31 de març, va aprovar per unanimitat una moció conjunta de suport al projecte del Tren de la Costa Brava. A la moció es dona suport a la Comissió Promotora Tren de la Costa Brava, que ha recuperat aquesta iniciativa ideada fa més d'una dècada.

Tots els grups amb representació al Ple municipal van valorar molt positivament la iniciativa presentada per la Comissió Promotora. Des del consistori de Llagostera s'anima a les institucions superiors a estudiar la viabilitat del projecte, que «suposaria un avenç de mobilitat molt gran per a diversos municipis de les comarques gironines, entre ells Llagostera», segons apunta l'Ajuntament en un comunicat.

300.000 persones beneficiades

Segons la Comissió Promotora, fins a 300.000 persones es podrien veure beneficiades per aquest nou sistema de transport. És considerada una iniciativa «viable, sostenible, assequible i molt eficient en termes mediambientals i energètics, ja que té emissions zero, que proposaria als ciutadans una alternativa al vehicle privat i a un sistema de transport públic deficient quant a qualitat, freqüències de pas i preu del bitllet», defensa el consistori.

En aquest sentit, la moció aprovada a Llagostera remet a dades de l'Idescat, on s'indica que «les Comarques Gironines són el segon territori de Catalunya, rere l'Alt Pirineu i Aran, amb major número de vehicles per cada 1.000 habitants, 859». Ho qualifiquen d'una «mostra clara de la falta d'una mobilitat col·lectiva i sostenible que sigui eficient, que és l'alternativa real de mobilitat per fer front a mitjà termini a l'emergència climàtica».

Amb tot, la moció assegura que «el dret a la mobilitat no està prou garantit a la Costa Brava», que afirma que «l'any 2008, des de la Diputació de Girona es va fer l'esforç d'encarregar un estudi de viabilitat per implantar aquesta infraestructura, però el projecte finalment va quedar guardat al calaix i es va donar prioritat a la mobilitat per carretera».

Amb l'aprovació de la moció, l'Ajuntament de Llagostera es compromet a facilitar les gestions que competencialment li corresponguin per fer realitat el projecte.