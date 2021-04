Mossega dos mossos quan li intenten fer el test d'alcoholèmia

Els Mossos d'Esquadra han detingut un conductor begut a Bescanó que va agredir els Mossos quan li feien la prova d'alcoholèmia.S'havia accidentat en un vial del municipi i una patrulla de la comissaria de Salt el va socórrer però l'home es va mostrar agressiu i desafiant amb els policies.

L'arrestat és un home de 28 anys, de nacionalitat espanyola i veí de Bescanó. L'acusen de ser el presumpte autor d'un delicte contra la seguretat viària, per conduir sota els efectes de l'alcohol, negar-se a fer les proves d'alcoholèmia i per atemptar contra els agents de l'autoritat.

Els fets van passar al voltant de les 10 de la nit de dimarts quan els agents de l'Àrea Regional de Trànsit de Girona es van adreçar per donar suport a una patrulla de Mossos d'Esquadra de la comissaria de Salt per socórrer un vehicle que s'havia accidentat al carrer Montfullà del municipi de Bescanó.

Quan els agents van arribar al lloc, el conductor es trobava fora del vehicle i presentava una clara simptomatologia de trobar-se sota els efectes de les begudes alcohòliques. Per aquest motiu els Mossos de Trànsit el van requerir per fer-li la prova d'alcoholèmia.

Mossegades i cops

En intentar fer-li la prova però l'home es va mostrar desafiant i gens col·laborador amb la policia. Estava molt nerviós i finalment l'individu va agredir els agents amb cops de puny, de peu i mossegades. Els dos agents estan de baixa. Arran d'aquests fets, l'home va quedar detingut per un delicte contra la seguretat viària, per conduir sota els efectes de l'alcohol, negar-se a fer les proves d'alcoholèmia i per atemptar contra els agents de l'autoritat.

Lliure amb càrrecs

Posteriorment, els agents van gestionar una grua per retirar el vehicle accidentat d'aquest vial de Bescanó. L'arrestat va passar l'endemà dels fets, el 7 d'abril, a disposició del jutjat d'instrucció en funcions de guàrdia de Girona, el qual en va decretar la seva llibertat amb càrrecs.