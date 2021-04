Els Mossos detenen a Girona el «rei» dels furts: 152 antecedents en 11 anys

Els Mossos d'Esquadra han detingut a Girona el «rei» dels furters multireincidents. Acumula 152 antecedents policials en els últims 11 anys. El van enxampar dimarts a l'Hipercor furtant roba valorada en 1.171 euros i el jutge el va deixar lliure. Això no va impedir que aquest dijous tornés a delinquir, en aquest cas a la ciutat de Barcelona.

El sospitós és un home de 47 anys, de nacionalitat kosovar i que compta amb domicili desconegut. Per la detenció d'aquest dimarts a Girona, se l'acusa de ser el presumpte autor d'un delicte de furt.

Es tracta d'un dels delinqüents amb més antecedents que havien arrestat mai els agents de la comissaria dels Mossos de Girona. La major part del seu historial delinqüencial és per furts.

Especialista en furts

Es tracta d'un individu que ha operat a tot Catalunya i des de l'any 2009 que se'n té rastre pel territori català. Els Mossos d'Esquadra l'han detingut multitud de vegades. La seva especialitat són els furts i del botí obtingut, en fa el seu modus vivendi.

La policia l'ha arrestat sobretot per la zona de l'àrea Metropolitana per cometre furts en botigues, en centres comercials però també, ha protagonitzat casos a l'aeroport del Prat, ha comès furts a l'interior de vehicles que estaven aparcats en pàrquings, entre altres. Tot i el seu llarg historial, s'ha de dir que no és un home que utilitzi la violència per cometre els cops, segons fonts policials.

Un tipus de delicte que també ha protagonitzat són els robatoris a l'interior de vehicle però en autopistes de tot el territori català. Ha fet furts amb el mètode del Peruà, que consisteix sovint a fer que creure al conductor que té una avaria i quan s'atura, li sostreuen els objectes de valor.

Els Mossos sospiten que havia pujat fins a les comarques de Girona -on havia estat actuat feia molt de temps-, per cometre nous furts, però se'l va enxampar aquest dimarts.

Retingut pels vigilants

Els fets van tenir lloc a mig matí quan agents adscrits a la Unitat de Seguretat Ciutadana dels Mossos de la comissaria de Girona van rebre l'avís d'adreçar-se fins al centre comercial -Hipercor- situat a la carretera de Barcelona, ja que els serveis de seguretat tenien retingut un home que acabava de fer un furt.

Quan els Mossos van arribar al lloc van comprovar que el lladre havia agafat quatre polos i dues jaquetes i els havia ocultat dins una bossa. Es dona el cas, que l'individu quan va arribar a la línia de caixes no va mostrar la roba de la bossa i va marxar.

Però sortosament, els vigilants de seguretat el van interceptar abans que abandonés el recinte i van trucar la policia. Els Mossos el van detenir i la roba, valorada en 1.171 euros va ser retornada al centre comercial. En ser identificat, els agents van trobar-se amb l'historial d'antecedents policials que acumula per fets similars. L'endemà va passar el dia 7 d'abril a disposició del jutjat d'instrucció en funcions de guàrdia de Girona, el qual va decretar la seva llibertat amb càrrecs.

Reincidents

Una mostra de la seva multireincidència és que no va tardar ni 48 hores a tornar a delinquir després que el jutge de Girona el deixés lliure. Aquest dijous va ser detingut novament pels Mossos i en aquest cas a la ciutat de Barcelona, per haver robat en un vehicle estacionat en un aparcament. Amb aquest ja són 152 les detencions que acumula en territori espanyol, perquè també ha operat en altres punts de l'Estat. La major part dels antecedents policials però són per fets perpetrats a Catalunya.

19 detencions només el 2020

Aquest any, en poc més de tres mesos, ja acumula sis detencions. L'any passat li va ser molt més prolífic i la policia el va detenir 19 vegades a Catalunya.