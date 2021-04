Els pressupostos participatius de Cassà reben 172 propostes

L'Ajuntament de Cassà de la Selva ha rebut fins a 172 propostes als pressupostos participatius d'aquest 2021. El període per presentar-les va acabar el passat diumenge, 28 de març. Ara el consistori valorarà quins projectes compleixen amb les condicions tècniques per ser vàlides -per exemple, ajustar-se a la partida de 80.000 euros, ser inversions d'interès públic o donar resposta a una necessitat concreta. Els projectes que superin aquest filtre passaran al taller «TOP 10», una jornada participativa on la ciutadania podrà decidir les 10 propostes que arribaran a la votació final. Es preveu que el taller es dugui a terme al juny.

«Aquesta fase dels pressupostos participatius, lluny del que podia semblar fa un temps, ha demostrat que la ciutadania de Cassà és molt participativa i té propostes per millorar el seu municipi», ha valorat la regidora de Comunicació, Carla Matilla.