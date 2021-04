La vida de joves d'origen nigerià a Salt, en una sèrie

Des de la Fàbrica Jove de Salt. Un grup de joves està al darrere de crear la sèrie «Relief». S'ocupen de tot el procés: pensar, escriure, interpretar, rodar i editar. Ara estan preparant un capítol pilot, que s'ha gravat a Salt, Sarrià de Ter i Banyoles.

Una sèrie impulsada per un grup de joves des de Salt s'ha fixat l'objectiu de mostrar «la realitat social i cultural d'un grup d'amigues d'origen nigerià». La sèrie, anomenada Relief, és una iniciativa de nois i noies de la Fàbrica Jove de Salt, i el passat 30 de març ja van posar fil a l'agulla amb el rodatge, indica en un comunicat l'Ajuntament saltenc. El relat vol reflectir com aquest grup d'amigues «viuen realitats paral·leles en una societat on encara queda molt per arribar a la inclusió real», apunten des de Salt Jove.

Les protagonistes d'aquest primer capítol són «dues noies que comparteixen un passat fosc i un present intrigant, on les relacions familiars pesen i condicionen les seves vides amb l'entorn més proper (amistats i institut) i que ?hauran d'aprendre a sobreviure entre incomprensió i des?coneixement total envers la seva realitat», expliquen des del mateix portal.

Per ara, han engegat el projecte rodant un capítol pilot. El rodatge es va fer en cinc dies i va tenir lloc en diverses localitzacions del Gironès: a més de Salt, també es van traslladar a Banyoles i Sarrià de Ter.

Però el projecte es va posar en marxa molt abans. Concretament, el mes de setembre de l'any 2020. Des de llavors, el grup, compost per vuit joves, s'ha anat reunint amb una educadora de la Fàbrica Jove saltenca. A més, han rebut el suport d'una estudiant d'Arts Escèniques de l'ERAM, Cristina Guasch, així com també d'Atzar Vilanova, de la productora Upuntvuit Audiovisuals. Tots plegats han escrit el guió, que, posteriorment, ells mateixos han interpretat.

Després que el grup experimentés com funciona un rodatge cinematogràfic, ara estan seguint el procés d'edició del capítol. Un cop acabat, el resultat es presentarà al públic.