Girona destina 850.000 euros a unes esculleres malmeses pel «Gloria»

L'empresa municipal Trargissa ha aprovat dos projectes d'obres per reparar danys que havia causat el temporal Gloria. L'episodi va malmetre dues esculleres que protegeixen dos col·lectors de sanejament d'aigua en alta - Trargissa s'ocupa de la gestió del tractament de les aigües de Girona i altres municipis del voltant a través de l'estació depuradora de Campdorà.

L'increment d'aigua als rius Ter i Onyar causat pel Gloria, que va afectar tot Catalunya entre el 20 i el 23 de gener de 2020, va descalçar i arrossegar la protecció de l'escullera. La suma de l'import dels dos treballs ascendeix fins a gairebé 850.000 euros.

En concret, es tracta de dos projectes d'obres que ara l'empresa ha aprovat i que es duran a terme a dos punts diferents de Girona, on es farà la reposició de trams d'escullera i s'estabilitzarà el marge. D'una banda, es durà a terme en un tram del riu Onyar, a l'altura de la zona industrial del barri de Vila-Roja, on l'escullera va quedar malmesa. Aquests treballs costaran uns 362.000 euros (amb IVA inclòs). Per poder arribar a la zona, ara inaccessible, s'hi haurà d'obrir un nou camí.

L'altre punt on s'intervindrà és al riu Ter, a l'altur de Campdorà, entre la gasolinera de Pont Major fins a la resclosa de Can Torres. Es tracta del col·lector principal. En aquest cas, les obres tindran un cost al voltant de 486.900 euros.

La durada dels treballs indicat als respectius projectes és de dos mesos per a cadascuna de les actuacions. Aquestes no tindran una afectació a l'entorn, ja que aquest serà restituït, segons indiquen fonts de l'Ajuntament. De fet, un dels objectius de les obres és «crear les condicions idònies» per tornar a cobrir la zona amb vegetació, en concret: «Amb espècies autòctones adaptades» per integrar el marge en l'aspecte ambiental i paisatgístic.