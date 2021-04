Els Bombers de Girona protesten i reclamen més efectius durant la visita del conseller d'Interior

Els Bombers de Girona han protestat aquest matí davant del parc durant l'arribada del conseller d'Interior, Miquel Sàmper en una visita de la remodelació de les instal·lacions.

Els efectius d'emergències han reclamat més personal al conseller i a banda de dirigir-s'hi també han desplegat una pancarta on s'hi podia llegir la seva principal denúncia: "som 6 bombers per 170.000 habitants".

I és que els efectius de Girona, han denunciat que fa 30 anys que són "sis bombers de mínims cada dia de guàrdia i el fet de ser sis bombers a una ciutat que supera els 170.000 habitants de població en el seu entorn d'àrea urbana fa que els nostres serveis siguin difícils de cobrir amb la seva totalitat", ha assegurat un dels membres del cos de Bombers a Girona, Mateu Parera.

Que ha recordat a l'administració que "la ciutat de l'any 90 amb la de l'any 2021 no té res a veure, ens ha arribat un AVE, la ciutat ha superat els 100.000 habitants, Salt, Sarrià i tot l'entorn ha crescut i això ho estem patint nosaltres".

Avui la visita del conseller Sàmper venia motivada per les obres de remodelació del parc i l'entrega de nous vehicles a Bombers de la Generalitat. El portaveu dels Bombers de Girona ha destacat que "està molt bé que ens arribin vehicles, està molt bé que es reformin les instal·lacions, però el pilar del nostre servei és la gent i amb sis bombers en un parc on més enllà de la feina que hem de fer diàriament, també tenim quatre vehicles que diem especials de Regió, que vol dir que cada cop que hi ha una necessitat d'aquests vehicles, han de sortir amb com a mínim dos bombers per cobrir aquest servei i el parc queda sota mínims de manera immediata". Això ha suposat, també denuncia, que s'hagin "arribat a trobar multiplicitat de serveis amb vehicles especials, fet que ha deixat Girona pràcticament sense bombers".



Celeritat

Els Bombers de Girona demanem celeritat a Interior per incorporar més efectius al Parc de Girona i asseguren que ho fan perquè "com a treballadors de la funció pública de la Regió d'Emergències de Girona estem obligats perquè ho devem a la ciutadania, a apretar perquè això s'acceleri. Hem de pujar a mínim 7 com abans millor perquè és el camí que ens marcarà cap al 9, i avui dia el Parc de Girona amb el personal que té el mínim 7 és assumible. El que demanem a l'administració és aquest punt de celeritat que passem de les paraules als fets", sentencia Mateu Parera.

El consell Miquel Sàmper ha escoltat les seves reivindicacions i s'ha compromès a "accelerar" la incorporació de més efectius per pujar el mínim dels bombers al parc en cada guàrdia. Després de la visita a la noves instal·lacions, ha manifestat que "hi ha un dèficit d'efectius per una regió de 170.000 habitants, tenim 6 efectius i el compromís de contemplar el Pla de Bombers 2025 és evident que s'hauria d'accelerar" A banda, també ha descrit que Girona està entre la "tercera i quarta regió amb més sortides i si volem mantenir la qualitat del servei el que hem de fer les administracions és dotar-se de les seves necessitats".

El titular d'Interior també ha explicat que la visita es produeix en el marc del decret que es va aprovar en la reunió executiva del Govern de dimarts passat "per la compra de 77 vehicles que fins a l'any 2025 s'aniran rebent en tots els parcs de Bombers del nostre país".

Per la seva part, l'inspector cap de la Regió d'Emergències de Girona, Jordi Martin, ha agraït la tasca feta que ha permès poder avançar en la millora d'un parc com el de Girona. "La millora, avui, és una realitat", ha declarat, "però tenim encara molta feina pendent, com el mobiliari del parc o la renovació de la flota de vehicles i l'ampliació de personal".

El Pla 2025, ha afegit, ha treballat en la millora de tres àmbits bàsics per al cos: infraestructures, vehicles i personal. "Tot i que resta feina per fer, necessitem que el Govern continuï donant suport al Pla 2025, en els 3 àmbits, per tenir un Cos de Bombers que estigui a l'altura del servei que hem de donar a la ciutadania", ha conclòs.