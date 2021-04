Carters a Girona denuncien la falta de mesures covid a Correus

Treballadors de Correus denuncien que l'empresa pública no està aplicant correctament les mesures anticovid a l'antiga oficina de la ronda Ferran Puig, actualment amb funcions de carteria.

Denuncien que una cinquantena d'empleats han de treballar a la planta baixa, «en un espai molt reduït», tot i que l'immoble té diverses plantes on reubicar-los.

També calculen que hi ha hagut diversos casos positius de coronavirus (set o vuit, segons el sindicat CGT), però que no poden confirmar la xifra exacta perquè la companyia no informa correctament dels casos.

«En lloc d'avisar-nos dels casos que es produeixen a cada centre, Correus ens informa dels que hi ha hagut provincialment, amb la qual cosa no podem saber del cert els positius que hi ha hagut en el nostre entorn laboral».

També lamenten que l'empresa no els hagi fet PCR, que són els treballadors els que han d'insistir que desinfectin el local, que no hi hagi un protocol de sortida i que no es puguin respectar les distàncies de seguretat.

Demanen més espai

«Si estàs al teu lloc de treball i no et mous sí que es respecta la ?distància. Però els treballadors hem d'aixecar-nos a classificar cartes a la cubeta comuna, hi ha un moviment continu», lamenten fonts de la plantilla, que assegura que no s'està aprofitant bé l'espai.

«Han estat un any podent aprofitar l'edifici i no ho han fet, és una temeritat», denuncia un dels treballadors, i afegeix que al principi de la pandèmia van haver de «lluitar molt» per aconseguir que els donessin mascaretes. «Tens la sensació que allà dins no corre l'aire», conclouen.

Per la seva banda, Correus va assegurar que totes les activitats s'estan desenvolupant seguint les instruccions emanades del Ministeri de Sanitat, per preservar la salut dels treballadors i clients. «Quan s'ha detectat un cas (confirmat, possible o probable, segons la classificació del Ministeri de Sanitat) en un centre de treball, s'està aplicant el protocol establert: quarantena dels treballadors, tancament, desinfecció de l'espai físic, etc.».