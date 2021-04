Citen a declarar quatre investigats per protestar contra l'acte de Vox a Girona

El jutjat d'instrucció 3 de Girona ha citat a declarar aquest dilluns quatre investigats per protestar contra l'acte de Vox a Girona del passat 30 de gener. A l'acte hi va participar el president del partit, Santiago Abascal, que va arribar caminant fins a la carpa del partit muntada a la Devesa. Mig centenar de manifestants van rebre la comitiva de Vox amb crits de "fora feixistes" i "visca Catalunya lliure" i els hi van tirar aigua. Segons fonts de la defensa, la causa està oberta per desordres públics.

Concentració de suport als investigats · ACN