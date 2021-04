Adjudicat el contracte milionari de neteja d'edificis municipals

Les empreses La Bruixa Neteges Generals i Manteniment SL i Multianau s'emporten el gruix del contracte de neteja dels edificis públics de Girona. El ple d'ahir va aprovar les adjudicacions de set dels lots en què es divideix el contracte per la neteja d'edificis i dependències municipals a Girona. El total pressupostat pels contractes que es van adjudicar supera els 8,5 milions d'euros.

Així, el lot amb el pressupost més elevat, amb un cost de quasi cinc milions d'euros (4.995.983 euros) per netejar els centres públics d'ensenyament, s'ha adjudicat a La Bruixa Neteges Generals i Manteniment SL.

Tres lots més s'han adjudicat a l'empresa Multianau SL. Es tracta de la neteja de l'edifici de l'Ajuntament (1,6 milions d'euros), i on també s'inclouen altres edificis com l'escola municipal de Música, el Museu del Cinema, la Casa Masó, i el centre d'acolliment La Sopa; la neteja dels equipaments i instal·lacions esportives (1,19 milions d'euros); i els equipaments de serveis socials (980.918,54 euros). La neteja d'edificis mixtes, per un import de 421.487,87 euros, va adjudicar-se a Multiserveis Ndavant SL. Els dos lots reservats a centres especials de treball van ser assignats a la futura Unió Temporal d'Empreses Social Neteja Girona constituïda per la Fundació Privada Drissa i la Fundació Mas Xirgu. Aquesta última també és qui també farà la neteja d'edificis de l'Àrea de Medi Ambient i Sostenibilitat per 64.036,56 euros.

Desencallat després del recurs

En el concurs s'hi van presentar vuit empreses candidates a assumir el nou servei de neteja, pels propers dos anys. La mesa de contractació va excloure, el passat 30 de setembre, quatre empreses d'alguns dels lots en els quals es presentaven perquè les càrregues horàries que proposaven no s'ajustaven al que es demanava. Per això, el 29 d'octubre, una d'aquestes empreses, Eulen SA - l'actual adjudicatària de gran part d'aquests serveis-, va recórrer la decisió, i això va aturar el concurs per cinc dels lots. Però el Tribunal Català del Sector Públic va resoldre que l'Ajuntament havia actuat correctament en excloure Eulen, i el concurs es va poder reprendre.