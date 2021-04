Els Bombers de Girona protesten i reclamen més personal

Els Bombers de Girona van protestar ahir en l'arribada del conseller d'Interior, Miquel Sàmper, durant una visita de la remodelació de les instal·lacions. Els efectius d'emergències van reclamar més personal al conseller i van desplegar una pancarta on es podia llegir la seva principal denúncia: «Som sis bombers per 170.000 habitants».

I és que el personal de Girona denuncia que fa 30 anys que són «sis bombers de mínims cada dia de guàrdia i el fet de ser sis bombers a una ciutat que supera els 170.000 habitants de població en el seu entorn d'àrea urbana fa que els nostres serveis siguin difícils de cobrir en la seva totalitat», va assegurar un dels membres del cos a Girona, Mateu Parera. Reclamen ser un mínim de nou bombers per guàrdia.

La visita del conseller Sàmper venia motivada per les obres de remodelació del parc, que ja estan acabades i només manca l'arribada del nou mobiliari, prevista a final de mes. El portaveu dels Bombers de Girona va destacar que «està molt bé que ens arribin vehicles, que es reformin les instal·lacions, però el pilar del nostre servei és la gent» i va afegir que el parc de Girona, a més, compta amb quatre vehicles «especials» que quan s'activen suposa que « han de sortir amb com a mínim dos bombers per cobrir aquest servei i el parc queda sota mínims de manera immediata». Això suposa, com denuncia, que s'hagin «arribat a trobar multiplicitat de serveis amb vehicles especials, fet que ha deixat Girona pràcticament sense bombers».

Celeritat a Interior

Els Bombers de Girona demanem celeritat a Interior per incorporar més efectius al parc i asseguren que cal pujar a mínim set com abans millor perquè és el camí que ens marcarà cap al nou, i avui dia el Parc de Girona amb el personal que té el mínim 7 és assumible. El que demanem a l'administració és aquest punt de celeritat que passem de les paraules als fets», va sentenciar Mateu Parera. El consell va escoltar les reivindicacions i es va comprometre a «accelerar» la incorporació de més efectius per pujar el mínim dels bombers al parc en cada guàrdia. Va reconèixer «hi ha un dèficit d'efectius» i va afegir que «el compromís contemplat al Pla de Bombers 2025 és evident que s'hauria d'accelerar».

Canvis de futur a la regió

Per la seva banda, l'inspector cap de la Regió d'Emergències de Girona, Jordi Martin, va dir que s'havia millorat el parc de Girona però va afegir que «tenim encara molta feina pendent, com el mobiliari del parc o la renovació de la flota de vehicles i l'ampliació de personal». També va recordar que el Pla 2025 de Bombers preveu d'altres canvis que passen per tres àmbits: infraestructures, vehicles i personal. Va explicar que està previst en el Pla Bombers 2025 fer una «simplificació» del nombre de parcs de bombers però sempre, va dir el cap, «assegurant la cobertura territorial, perquè aquesta xarxes de comunicacions ha augmentat i també lligat a les directrius operatives, que ens demanen que cada cop treballem amb més bombers agrupats». L'aplicació del pla, segons Martín, «permetrà incorporar bombers nous i comandaments per treballar millor per fer aquest pas i fer activitats proactives, i amb aquesta distribució guanyem bombers». Això pot suposar a la llarga la desaparició d'algun parc però també crear-ne de nous, va assegurar.