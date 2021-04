Les entitats de Girona volen una diada que les inclogui

Les entitats de Girona van anunciar ahir durant l'acte de protesta la intenció d'organitzar un Sant Jordi alternatiu a la ciutat «si el consistori no repara el greuge». El problema, diuen, és que l'Ajuntament no les ha tingut en compte a l'hora de plantejar com se celebrarà la diada aquesta primavera. I és que la decisió del govern és la de permetre només a llibreries i floristeries posar una parada a la fira que es farà a l'esplanada de La Copa. «Ens han deixat tirades sense una alternativa que pugui ajudar-nos, sobretot en l'aspecte econòmic», van denunciar ahir les quinze entitats que de moment s'han sumat a la iniciativa. Recorden que porten dos anys sense barraques.

Per aquest motiu, pel 23 d'abril, associacions com La Forja, Càritas o Òmnium, entre d'altres, instal·laran parades a la plaça Independència «com a acte de protesta» si no els fan un lloc a La Copa. El que reclamen és un Sant Jordi «popular» en «clau cívica i cultural», va dir ahir Carla Costa, portaveu de l'entitat La Forja.