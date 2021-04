L'Ajuntament recorrerà la sentència de la ràdio municipal

L'alcaldessa de Girona, Marta Madrenas, va avançar ahir al ple que des de l'Ajuntament es recorrerà la sentència d'un jutjat de Girona, que anul·lava l'adjudicació de la ràdio municipal de Girona (Girona FM). El jutjat contenciós argumentava que el consistori ha cedit tota la gestió a una empresa privada, mentre que, segons el reglament, hauria de ser de gestió directa per part de l'Ajuntament. Preguntada per l'oposició, Madrenas va afirmar que «ens mostrem absolutament disconformes» amb la sentència, i per això l'equip jurídic està treballant per presentar un recurs d'apel·lació.