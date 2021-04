Germans Sàbat ha escollit nous noms per a onze carrers

El barri gironí Germans Sàbat fa temps que arrossega una problemàtica a la nomenclatura dels carrers. I és que alguns vials no tenen una denominació pròpia i estan agrupats dins del nom genèric Grup Germans Sàbat.

Per posar-hi remei, l'associació de veïns i veïnes del barri va engegar un procés participatiu amb una enquesta efectuada dissabte al Casal Gent Gran Taialà. S'han escollit onze noms nous per a onze carrers «relacionats amb el que hi havia al barri», va explicar ahir Jordi Rosales, president de l'associació. Alguns dels noms escollits són carrer del pi, 12 d'agost «la data en què l'any 1958 ens van entregar les claus dels pisos», o Maria Prats i Colom, «que venia la llet al poble».

A mitjans de maig es presenta la proposta a l'Ajuntament i al juny sabran si s'accepta o s'ha de fer algun canvi. S'espera que aquesta tardor ja es puguin instal·lar les plaques.