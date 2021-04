Girona estudia posar una càmera per vigilar l'ascensor de Vista Alegre

L'Ajuntament de Girona està estudiant noves mesures per resoldre les averies que constantment afecten l'ascensor del passatge dels Picapedrers, i que connecta els barris de Vista Alegre i les Pedreres. Una de les solucions que estan avaluant els tècnics del consistori és d'incorporar càmeres a la via pública en aquell punt. Una possibilitat que des de les associacions de veïns dels dos barris també plantegen. Ara estan treballant en una proposta conjunta que presentaran al consistori per fer-los la mateixa petició d'instal·lar una càmera a la zona, combinat amb altres mesures pedagògiques.

Segons fonts de l'Ajuntament, «gairebé tots els problemes d'aquest ascensor són deguts a actes vandàlics, ja sigui per trencament d'algun dels seus vidres o per cops a les portes», i afegeixen que «darrerament han tornat a trencar la porta». A més, l'anterior cop que aquest elevador va quedar inutilitzat va ser el passat 10 de març, «degut al fet que es va trencar intencionadament un dels vidres», apunten. Per això, una altra possibilitat que estan estudiant des del consistori és canviar la superfície de vidre de les portes.

Reparacions més ràpides

El contracte vigent del manteniment dels aparells elevadors d'equipaments de l'Ajuntament va ser adjudicat l'1 de febrer de l'any passat a l'empresa Ascensors Girona SAU. Amb aquest nou contracte, han multiplicat per dos les revisions mensuals als ascensors en via pública a què obliga el Reglament d'Aparells Elevadors del municipi. Així, afirmen que «s'ha aconseguit reduir molt notablement les aturades d'aquests aparells degudes a avaries convencionals, tot i el gran desgast que pateixen degut a l'ús intensiu dels ascensors situats en espais urbans».

A més, afegeixen que en el cas d'interrupcions en el servei arran d'actes vandàlics, s'ha aconseguit passar «d'una aturada de més de 30 dies esperant el recanvi, a una interrupció del seu funcionament de menys de 24 h i una reparació definitiva de 4 dies laborables». Amb tot, afirmen que des que es va posar en funcionament aquest elevador, l'octubre de l'any 2016, sempre hi ha hagut una empresa que s'ha fet càrrec del seu funcionament i manteniment.

Manteniment entre 2017 i 2019

Tot i això, almenys entre 2017 i 2019 l'Ajuntament va rebre diverses factures pel manteniment dels ascensors, que no s'emmarcaven en un contracte escrit. De fet, la Junta de Govern del 12 de març va declarar nuls els contractes pel manteniment i reparació d'avaries d'aquest ascensor, i també del que es troba al carrer de la Punta del Pi, perquè eren verbals.

El propi consistori havia iniciat el procés per revisar-los d'ofici a partir d'una nota del secretari municipal, emesa en rebre aquestes factures, que afirmava que «d'acord amb la normativa contractual, aquest procediment no era procedent i que calia iniciar una revisió d'ofici». Seguint el procediment, la Comissió Jurídica Assessora va emetre un dictamen favorable a declarar nul aquest contracte. I després d'això la Junta de Govern va formalitzar la declaració.