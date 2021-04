El PSC de Girona critica que s'aprovin en junta de govern temes que han d'anar a ple

La portaveu del PSC a l'Ajuntament de Girona, Sílvia Paneque, ha advertit sobre «un nou episodi» en què l'equip de govern ha pres decisions que, segons subratlla, corresponien al conjunt del ple. Concretament, es tracta de les aprovacions de bases de convocatòries de subvencions plurianuals, que fins fa poc s'han estat aprovant a la Junta de Govern Local, òrgan on només participen els regidors de govern, en lloc d'aprovar-se en el ple, on es troben representats tots els partits.

«Es dona la circumstància que el govern municipal sabia des de l'agost de 2020 que aquest tipus de bases havien de comptar amb l'aprovació del ple, ja que hi havia un informe del secretari municipal que així ho indicava, però no hi ha hagut cap pressa per esmenar aquesta irregularitat», lamenta Paneque. Tot i això, afirma que això no la sorprèn, perquè «al principi del mandat ja vam trobar-nos amb què el govern de JxCat havia fet una maniobra lligada a l'aprovació del cartipàs per tal que temes que s'havien de debatre en el ple es poguessin aprovar en junta de govern local», recorda. És per això que des del PSC demanen al govern municipal que posi punt i final a aquest tipus de pràctiques.