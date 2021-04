Soler: «Davant del llacisme, la riallada»

«Catalunya ha donat al món una sèrie d'herois i gestes èpiques que no podien quedar difuminades en el temps», diu Soler a la presentació del seu llibre. Crowder i Vázquez destaquen com «ensenya una altra cara política de l'actualitat».

Banderes d'Espanya i algun llaç independentista es deixaven veure ahir en les mascaretes dels qui van acudir a la presentació de Barretinas y estrellas, el nou llibre d'Albert Soler. «La diferència més important [amb el seu anterior llibre] és que el primer va ser escrit quan el procés semblava una òpera bufa. I el segon ha estat escrit quan ja en tenim la seguretat», deia Soler, entre els riures del públic que van anar surant a l'ambient al llarg de l'acte. I és que Soler hi ha volgut retratar l'actualitat política catalana des de la seva òptica particular. Com explicava el periodista i escriptor Matías Crowder (col·laborador de Diari de Girona), avui que Catalunya «s'ha convertit en un quilombo», subratllava com Soler «ha sabut crear un món nou i, per formar-lo, ha inventat paraules i personatges», alguns dels quals generaven més d'una rialla en ser citats per Crowder a l'Aula Magna de la Casa de Cultura -tant plena com es permetia amb les restriccions per la covid-19. «Aquesta tropa ha aconseguit que els catalans llegim les pàgines de política com en altres llocs llegeixen el TBO», va expressar Soler, defensor del: «Davant del llacisme, només cabia una resposta: la riallada». Amb això, va admetre, era conscient «que aquesta visió no sempre agrada».

De fet, la periodista del Punt Avui i també la seva dona, Eva Vázquez, va començar la seva intervenció amb un: «Jo avui no hauria de ser aquí». Va deixar clar que no comparteix «tots els seus articles, però ric molt amb alguns». I això explicava que era un exercici «enriquidor i alliberador», destacant que, en el seu relat, Soler «sap veure una altra cara» d'aquesta realitat que a vegades ens és mostrada com a «seriosa, dogmàtica, intocable». Vázquez va refermar-se en el fet que «la conciliació i el diàleg sí que són possibles», posant la seva família com la prova més clara. La periodista va assenyalar que Soler «ha construït un personatge» que sembla que escrigui «per casualitat» i que «tingui ideologia política» quan «no ha votat en la seva vida», i que s'ha de llegir per «riure i alliberar-se d'una ideologia molt compacta».

Aquest personatge a què es referia Vázquez va tornar a pronunciar-se mentre Soler explicava que «els últims anys, Catalunya ha donat al món una sèrie d'herois i gestes èpiques que no podien quedar difuminades en el temps, havien de ser escrites per a exemple de generacions futures.» «Si em permeten la immodèstia, he sigut jo qui ha cantat les seves gestes», afirmava despertant aplaudiments del públic. Un llibre en què fins i tot hi fa aparició el propietari del bar Cuéllar, que també estava present a la sala, local que freqüenta Soler. I aquest no va deixar escapar l'ocasió per reivindicar la importància dels bars: «Són els bars, que s'han d'obrir si volem prosperar!».