Les aerolínies tornen a endarrerir el seu retorn a l'aeroport de Girona

Les grans companyies de l'aeroport de Girona-Costa Brava (Ryanair, Jet2 i Transavia) han tornat a endarrerir el seu retorn a Vilobí d'Onyar. Tal com va avançar Diari de Girona, els vols comercials regulars s'havien de reemprendre per Setmana Santa, però es van posposar a finals de maig. Ara, hi ha hagut un nou endarreriment i les companyies han passat a vendre majoritàriament bitllets per al mes de juny.

El Patronat de la Costa Brava va confirmar ahir que tant Ryanair com Jet2 han anunciat que no començaran a programar vols fins a finals de juny. A la seva pàgina web, Ryanair encara permetia comprar ahir bitllets per a algunes de les seves destinacions a mitjans de maig, mentre que en d'altres s'havia d'anar directament al juny. Pel que fa a Jet2, les primeres vendes no es poden efectuar fins al mes de juny. També Transavia -que connecta Girona amb Holanda- ha endarrerit els bitllets que té a la venda fins al mes de juny.

Pobeda, a la tardor

L'inici de la temporada d'estiu, doncs, es torna a endarrerir a l'aeroport de Girona, a causa de la incertesa per les restriccions de mobilitat i la campanya de vacunació a tot Europa. Mentrestant, l'aerolínia russa Pobeda -que era una de les que més havia crescut a Girona just abans de la pandèmia- podria recuperar les connexions de Vilobí amb Moscou i Sant Petersburg a partir del mes de setembre, segons ha indicat el Patronat de Turisme.

Des d'aquest organisme confien en recuperar la normalitat en els vols a partir de l'últim trimestre de l'any. Això significaria perdre els mesos en què la terminal gironina registra el major nombre de passatgers: el juliol i agost, ja que l'aeroport de Vilobí és utilitzat, sobretot, per turistes i europeus que tenen segona residència a la Costa Brava.

També caldrà veure, un cop es recuperin els vols, quin és el seu percentatge d'ocupació. Durant els mesos de juliol i agost de l'any passat, es van arribar a superar els 30.000 passatgers, però tot i això van ser xifres més d'un 80% inferiors a les registrades l'estiu de 2019.