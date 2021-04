El Banc Santander s'adjudica el Centre d'Empreses del Parc Científic de la UdG

La Universitat de Girona passarà a gestionar directament el dia a dia de l'edifici Centre d'Empreses Giroemprèn, després d'arribar a un acord amb el Banc Santander que se'l va adjudicar en la darrera subhasta del procés de liquidació del Parc Científic i Tecnològic. Des del passat 30 de març, el Santander és el nou propietari de l'edifici, el més atractiu del parc per als inversors amb els seus 11.000 metres quadrats, però un acord entre el banc i la UdG farà que sigui la mateixa universitat la que gestioni el seu dia a dia respectant tots els contractes i acord que les empreses i institucions usuàries de l'edifici tenien signades, fins ara, amb la Fundació Privada Parc Científic i Tecnològic de la Universitat de Girona. «Ens hem entès amb el Banc Santander amb un acord perquè la universitat gestioni el dia a dia del Centre d'Empreses, perquè som els que tenim l'experiència i l'expertesa per fer-ho», explicava ahir el rector de la UdG, Quim Salvi, sobre una entesa entre les dues parts que ha arribat després que la tercera fase del procés de liquidació del Parc Científic i Tecnològic hagi acabat amb l'adjudicació de l'edifici del Centre d'Empreses-Giroemprèn a l'entitat bancària. El Santander va presentar una oferta de pocs més de 5 milions d'euros superant així l'altra proposta, d'un fons d'inversió holandès.

Així, de tots els edificis que conformaven el parc, el Centre d'Empreses és l'únic que s'ha acabat subhastant en aquesta tercera fase perquè, anteriorment, l'octubre del 2019 l'Institut Català de Recerca de l'Aigua (ICRA) va aconseguir adjudicar-se el 65% l'edifici que llavors ocupava en règim de lloguer i ara on continua estant - el denominat H2O - i per a la resta no hi ha hagut cap oferta en ferm. «Acabada aquesta tercera fase, el Banc Santander s'ha adjudicat aquest edifici i, si tot segueix el curs esperat, en la quarta fase la resta d'actius haurien d'acabar revertint en la UdG segons va quedar estipulat en la resolució judicial després que anteriorment l'ICRA, amb qui tenim molt bona relació, comprés l'H2O», apuntava ahir Quim Salvi referint-se a actius com, per exemple, als edificis Narcís Monturiol, Jaume Casademont o Centa. El primer no es va poder adjudicar, per manca d'ofertes, en la subhasta que l'ICRA va comprar l'H2O i els dos segons van seguir el mateix camí el dia que el Banc Santander es va adjudicar el Centre d'Empreses.

En aquella subhasta, celebrada just abans de l'inici de la pandèmia encara el canvi de propietat no s'havia formalitzat fins al passat 30 de març, el jutjat mercantil de Girona va fixar un preu de sortida per a l'edifici de 7.097.538 euros i es van acabar rebent dues ofertes. La del Banc Santander, que va ser la més alta amb 5.100.000 euros, i la d'un grup inversor holandès. La decisió del jutjat ha acabat sent adjudicar l'edifici al Santander que, com s'esperava, ha acabat cedint-ne la gestió a la Universitat de Girona amb un acord que, segons Quim Salvi, «es pot anar prorrogant en el temps sempre que les dues parts n'estiguem satisfets».

Des de la direcció de l'encara, de moment, activa Fundació Privada Parc Científic i Tecnològic de la Universitat de Girona ja s'ha comunicat oficialment a totes les empreses i institucions usuàries de l'edifici que el canvi de propietat «no ha de suposar per a les empreses i institucions usuàries del Parc cap canvi en les condicions i serveis de les quals gaudeixen, ni tampoc en la gestió quotidiana de l'edifici», De fet, segons va confirmar ahir Salvi, l'actual director de la fundació, Anna Albar, seguirà ocupant-se de la gestió perquè és cap de serveis de la UdG. Simplement que ho farà dins de l'estructura de la universitat i no d'una fundació que va fent passes cap a la seva liquidació final.