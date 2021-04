Clínica Girona i AECC, aliats per acompanyar els pacients de càncer

La Clínica Girona i AECC-Catalunya contra el Càncer s'han aliat per acompanyar els pacients oncològics i les seves famílies a través de diversos serveis de suport. La col·laboració es materialitzarà a través d'un acord signat per les dues organitzacions. Gràcies a això, els pacients oncològics de Clínica Girona podran beneficiar-se del programa «Primer Impacte» de l'AECC en el moment del diagnòstic i en el mateix centre. Aquest programa té l'objectiu d'informar dels recursos existents per a l'atenció psicològica, social, i informativa per les persones que tenen càncer i els seus familiars. L'AECC posarà a disposició de la clínica professionals de la psicooncologia, que intervindran per prestar assessorament o proporcionar les eines terapèutiques per afavorir l'adaptació de les persones afectades en el procés de malaltia i el seu tractament.

El gerent de Clínica Girona, Carles Espígol, ha recordat que ambdues organitzacions col·laboren «des de fa molts anys», i que «ara hem volgut anar més enllà i signar aquest conveni de col·laboració per fer arribar tot l'ajut especialitzat de l'AECC de manera més directa i eficaç als malalts de càncer que es diagnostiquen o es tracten a la Clínica. Es tracta de sumar esforços en aquesta lluita que ens aplega a tots».

Per la seva banda, la presidenta de la Seu Provincial de Girona de l'AECC, Isabel Alejandro, ha apuntat que l'acord fomenta «el treball col·laboratiu i interdisciplinari d'equips». Un fet «de vital importància en la lluita contra el càncer», perquè els permet «acompanyar tant al pacient com als seus familiars amb l'objectiu de millorar la seva vida».