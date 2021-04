El fundador de l'ONG NASCO Feeding MInds rep el FPdGi Social 2021

El fundador de l'ONG NASCO Feeding Minds, Ousman Umar, ha guanyat el Premi Fundació Princesa de Girona Social 2021. El premi s'ha anunciat aquest dijous en un acte virtual que s'ha centrat en l'emprenedoria social i la transformació educativa. Precisament l'entitat fundada per Umar es dedica a "unir educació, tecnologia i aliances" per "aportar solucions al fenomen migratori", tal com detalla el jurat del premi. Umar va néixer a Ghana i quan va arribar als 13 anys va migrar cap a Europa per buscar un futur millor. Va tardar quatre anys en aconseguir creuar el Sàhara peu i el mar en pastera fins arribar a l'estat espanyol. El 2012 va fundar l'ONG NASCO Feeding Minds per canviar el paradigma de l'ajuda humanitària.

L'entitat fundada per Ousman Umar busca oferir solucions al problema de la immigració al país d'origen a partir de la formació en noves tecnologies de la societat per sortir de la pobresa. El jurat ha qualificat la trajectòria d'Umar com "exemplar" per la "seva resiliència, la seva capacitat de superació i d'aprofitar les oportunitats".

De fet, quan Ousman Umar va arribar a l'Estat va haver de dormir diversos mesos al carrer fins que una família el va acollir. A partir d'aquí va començar a estudiar i va acabar fundant l'ONG. El seu objectiu és "evitar" que "els nens es converteixin en els immigrants del futur" per la "falta d'oportunitats". Per això aposta per l'educació com a "eina per a canviar qualsevol societat".

El jurat ha estat presidit per la directora general adjunta de la Fundació Bancària "La Caixa" i membre de Consell Assessor de la FPdGi, Elisa Durán i integrat també pel cap de la secció quirúrgica de Ginecologia en Salut de la Dona Dexeus, Pere Barri (Premi Social 2011) -que ha exercit com a secretari-; la pedagoga i emprenedora social, Roser Batlle; l'expresidenta d'UNICEF Espanya, Consuelo Crespo; l'expresidenta de l'Associació Espanyola Contra el Càncer (AECC) i de la seva Fundació Científica, Isabel Oriol Díaz de Bustamante; el director de l'Impact Hub Madrid, Antonio González; la secretària general de Càritas, Natalia Peiro; la CEO de Generation Spain, Mercedes Valcárcel i la directora d'estratègia de marca i comunicació de Creu Roja Espanyola, Belén Viloria.