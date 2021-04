Girona habilitarà una zona de la Devesa per a les parades d'entitats per Sant Jordi

L'Ajuntament de Girona habilitarà un espai perquè les entitats puguin fer parades durant la diada de Sant Jordi. La regidora de Promoció Econòmica, Gloria Plana, ha destacat que estan treballant per habilitar un espai que doni "continuïtat" a les parades que hi haurà de llibreters i floristes a la Copa. Tot i que no està del tot definit, el consistori treballa en instal·lar-les en el passeig de la Devesa. De tota manera, Gloria Plana ha demanat "responsabilitat" a totes les entitats i que "aquelles qui tenen altres vies de finançament deixin espai per als professionals". La regidora ha insistit en què "moltes altres grans ciutats" han limitat la diada només per a llibreters i floristes.