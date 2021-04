Girona vol reactivar el turisme empresarial amb una taula amb el sector

L'Ajuntament de Girona i el Palau de Congressos volen reactivar el turisme de congressos i esdeveniments a la ciutat -denominat turisme MICE- amb una taula amb tots els agents del sector. Aquest dijous ha arrencat la primera sessió de la taula que haurà de servir per crear "un ecosistema", tal com ha detallat el director de l'Auditori Palau de Congressos de Girona, David Ibáñez. Aquesta taula forma part dels actes del 15è aniversari d'aquest equipament a la ciutat. Des del 2006 el Palau de Congressos de Girona ha portat més de 400.000 persones, que han generat un impacte econòmic de 258 euros cada assistent. Ara, la idea és teixir les línies dels esdeveniments del futur per posicionar la ciutat dins del turisme MICE.