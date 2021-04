Guanyem denuncia "un sobrecost de 90.000 euros en la gestió de residus"

El grup municipal Guanyem Girona, principal partit a l'oposició a l'Ajuntament de Girona, ha alertat d'un sobrecost de 90.000 euros en la gestió dels residus. El motiu ve donat per les obres a la incineradora de Campdorà, que impossibiliten la recepció de residus per enviar-los a l'abocador del Vallès. Això han significat que els camions que recullen els residus a la ciutat s'hagin de desplaçar directament a l'abocador del Pla de l'Estany.

Des de Guanyem afirmen que el canvi, "que durarà mig any com a mínim", és el causant del sobrecost, en un servei "que ja porta anys amb un cost superior al que pertocaria", denuncien en un comunicat.

La formació municipalista qualifica d'"inacceptable" el fet que "des que la planta va tancar fa més de tres anys, les gironines i gironins paguen un 7% de taxa d'escombraries".

La regidora Laia Pèlach s'ha mostrat preocupada per aquest sobrecost però també perquè sense pressupost, ha dit, "a hores d'ara, no se sap d'on sortiran aquests diners i quina implicació tindrà per les finances municipals".



"Preocupació" per l'acord amb el Pla de l'Estany

D'altra banda, com a contrapartida per a l'ús de l'abocador del Pla de l'Estany, Guanyem explica que el Consell Comarcal d'aquest territori ha aconseguit que la incineradora de Campdorà li obri les portes per tractar els seus residus un cop aquesta hagi acabat les obres.

D'aquesta manera, la principal formació a l'oposició critica que l'equip de govern de la ciutat "contradiu les seves pròpies declaracions de fa tan sols uns mesos, quan deia que les obres d'actualització de la incineradora no implicarien una ampliació del servei cap a altres municipis".

Aquí, Pèlach es mostra "contrariada" ja que tot plegat "significa l'aposta per intensificar la incineració dels residus a la planta de Campdorà". A més, "allunya la idea d'un nou model de gestió de residus" mentre que "incrementa la pressió al barri de Campdorà sense que això hagi estat debatut i explicat amb el veïnat de la zona", apunta el comunicat.

Finalment, Pèlach ha lamentat que el consistori gironí continua dedicant cada vegada més recursos cap a l'aposta de la incineració "deixant de banda alternatives més verdes i de futur com la reducció de residus". La regidora de Guanyem ha apuntat com a "deures pendents" una acció de govern "que aposti realment per reduir residus i que abandoni una gestió caduca del que generem".