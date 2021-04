Municipalisme, Gironisme i barris, les tres claus del nou partit Girona x Girona

Un nou projecte polític està agafant forma a Girona. Es tracta de Girona x Girona, un partit impulsat per l'advocat Quim Oliva, que explica que ja està constituït. Girona x Girona es basa en tres principis fundacionals: municipalisme, «gironisme» i barris. Consideren que hi ha una «clara deficiència progressiva amb la gestió dels serveis públics» i hi han volgut donar resposta amb aquest nou partit, amb la vista posada a les eleccions municipals de 2023.

«Volem que les decisions que afecten la ciutat es prenguin a Girona i només a Girona, amb independència dels interessos dels partits d'obediència barcelonina», explica Oliva en referència al municipalisme. En segon lloc, defensen el «Gironisme», argumentant que «defensar a ultrança els drets i interessos dels ciutadans de Girona, i per això serem contundents per exigir inversions a l'Estat i les autonomies». «El nou Trueta és l'exemple paradigmàtic», apunta Oliva.

Dues noves figures als barris

A tot això, hi sumen el tercer eix, a través del qual volen «atorgar autonomia» als barris perquè «ells gestionin directament el dia a dia» en alguns àmbits, com la neteja diària o la seguretat ciutadana, detalla Oliva. Per poder-ho materialitzar, volen introduir dues noves figures. D'una banda, crear els Consells Municipals de Barri perquè actuïn com a òrgans de govern, presidits pel regidor de barri, i de l'altra, la figura del Comissionat de Barri. Aquest seria un treballador municipal que revisi si hi ha incidències cada dia per avisar al cap de les brigades. La formació també planteja que el servei de recollida de neteja es gestioni directament des d'una empresa municipal. Oliva es mostra convençut que «seríem capaços de reduir el cost de prestació del servei i millorar l'eficiència, i això redundaria en la reducció de la taxa d'escombraries».

Ara Oliva diu que s'estan reunint amb entitats i associacions de la ciutat, i també amb els grups municipals per trobar punts coincidents.