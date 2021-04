Nou persones en risc d'exclusió reparteixen a domicili productes frescos dels comerços de Girona

Nou persones en risc d'exclusió social i dificultats especials com trastorns mentals severs o discapacitat intel—lectual han aconseguit un contracte laboral gràcies al projecte 'Amb feina', impulsat per Grup Èxit amb el suport de la Fundació 'la Caixa'. El projecte es va posar en marxa ara fa sis mesos i el balanç d'aquest primer semestre és "molt positiu". Un total de 33 persones hi han participat i nou han aconseguit feina com a repartidors a domicili de producte fresc de comerços de Girona. La coordinadora de Grup Èxit, Anna Güell, ha destacat que "els resultats confirmen l'encert d'aquesta iniciativa encaminada a oferir noves oportunitats d'ocupació a persones amb més dificultats d'inserció".

El servei al comerç de proximitat fent entrega a domicili actua com a centre de capacitació per a persones amb dificultats laborals o que es troben en situació de vulnerabilitat social. La capacitació permet als participants del projecte guanyar, experimentar i aprendre habilitats i eines professionals, així com una oportunitat per adaptar-se novament al mercat laboral obert i generar oportunitats de treball.

El projecte ha posat a l'abast d'aquestes persones un itinerari personalitzat que inclou formació en grups mixtos, amb la participació de persones procedents de les tres entitats que formen part de Grup Èxit (Fundació Drissa, Fundació Ramon Noguera i Ecosol). En aquest període, els participants s'han format en competències digitals, seguretat alimentària, conducció de carretons elevadors o altres competències com el treball en equip, l'organització del treball o la resolució de conflictes.

La coordinadora del Grup Èxit ha remarcat també que el repte és oferir "la millor professionalitat amb la màxima qualitat de servei per facilitat l'accés al món laboral de persones que volen tenir l'oportunitat de treballar i, a la vegada, donar resposta a les necessitats dels nostres clients".

Grup Èxit

Grup Èxit és una organització empresarial especialitzada en la prestació de serveis de restauració, neteja, pintura, jardineria, industrials i de manteniment.

El Grup va néixer l'any 2009 gràcies a l'aliança entre tres entitats que desenvolupen la seva activitat en l'àmbit de l'economia social: la Fundació Drissa, Ecosol i la Fundació Ramon Noguera.

Els objectius del grup són mantenir i incrementar l'activitat econòmica de producció de béns o de prestació de serveis amb la finalitat de promoure la integració sociolaboral de persones amb discapacitat o en risc d'exclusió social.