Dos morts i quatre ferits en l'incendi d'un pis a Cassà de la Selva

Dos morts en l'incendi de Cassà de la Selva i quatre persones ferides en el succés.



Aquest és el balanç del foc, que ha afectat un habitatge ocupat de Cassà de la Selva.



Els efectius d'emergència han trobat el cos de dues persones calcinades a l'interior de l'habitatge.



El foc s'ha produït cap a tres quarts de nou i quan hi han arribat els serveis d'emergència estava molt desenvolupat.



Ha afectat parcialment un pis de la planta baixa d'un edifici de cinc plantes, situat al número 51 carrer del Raval del municipi.





Quatre ferits

Pis ocupat

Ocupacions

Aquest incendi ha obligat aels veïns de les plantes superiors de l'edifici i alguns altres també s'han autoevacuat sortint al carrer.A l'interior de l'habitatge, s'han localitzat el cos de dues persones mortes. També hi ha hagut ferits, concretamentTres d'elles han estat evacuades a l'hospital Santa Caterina amb ambulàncies del SEM i una ja se li ha donat l'alta in situ.Un de les persones ferides que ha estat evacuada al centre hospitalari es trobava a l'interior del domicili i se l'ha rescatat de l'interior.L'habitatge on s'ha originat el foc està ocupat. Els Mossos d'Esquadra investiguenque han aparegut calcinades a l'interior del pis. De moment se'n desconeix la indentitat.El foc s'ha donat per apagat cap a quarts d'onze del matí i un cop ventilada la finca, els Bombers ja han permès el retorn de les persones queEl pis de la planta baixa ha resultat parcialment afectat i cap a quarts d'onze del matí, els Bombers estan fent revisió deEls efectius d'emergència han rebut l'avís del foc cap a tres quarts de nou del matí i a lloc hi han treballatdels Bombers, diversos efectius de la Policia Local, Mossos d'Esquadra amb tres unitats de Seguretat Ciutadana i una del Grup d'Investigació i el SEM amb vuit unitats.De moment, l'incendi mortal està sota investigació iEl que sí ja ha comprovat la policia és que eFa pocs dies,informava precisament que veïns del carrer Raval es queixaven d'ocupacions i dels problemes delinqüencials i d'incivisme que estaven generant . Un dels edificis és el sinistrat aquest matí.