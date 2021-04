Girona rectifica i permet parades d'entitats per Sant Jordi

L'Ajuntament de Girona va anunciar ahir que finalment permetrà que les entitats de la ciutat posin parada el 23 d'abril, per la diada de Sant Jordi. La mesura arriba després que dilluns, una quinzena d'agrupacions fessin un acte conjunt per protestar contra la decisió del consistori; una primera proposta que només donava la possibilitat de posar parada a les floristeries i les llibreries de la ciutat.

L'Ajuntament va defensar la seva postura inicial dient que «es van seguir les recomanacions de la Generalitat de Catalunya». Alhora, però, va reconèixer que s'ha decidit modificar la presència de parades a la diada «perquè s'entén la necessitat d'algunes entitats de poder generar algun ingrés per Sant Jordi», sobretot després de dos anys en què tampoc s'han pogut celebrar les tradicionals barraques.

Si els professionals del sector de la rosa i el llibre instal·laran les parades a l'esplanada de La Copa, com ja estava anunciat, la resta d'entitats s'ubicaran al passeig de La Devesa «perquè la fira tingui continuïtat».

Per tant, es descarta el punt de la plaça de la Independència com a ubicació per les entitats. Aquest era el lloc on es posaven habitualment les associacions i, també, on havien amenaçat que muntarien les parades «com a acte de desobediència», si el consistori no rectificava.

Ara, per poder formar part de la diada, han de presentar una instància a través del portal web de l'Ajuntament. Tot i que s'admetrà qualsevol sol·licitud que compleixi els requisits, la tinenta d'alcaldia i regidora de Promoció Econòmica de l'Ajuntament, Glòria Plana, va fer ahir una crida a la responsabilitat. En aquesta línia, Plana va demanar que només s'inscriguin a la diada aquelles associacions i entitats gironines que no compten amb «altres vies de finançament» per «deixar espai a la resta».

Per predicar amb l'exemple, el mateix grup de Junts va deixar clar que no participaria en la diada -com feia habitualment- a través d'un comunicat: «Felicitem i entenem que el govern de la ciutat, davant la pressió d'algunes entitats, hagi trobat la manera de fer que aquestes puguin estar al carrer el pròxim 23 d'abril, però des de Junts Girona creiem que davant de la situació epidemiològica, ara no toca».

Plana va aprofitar per recordar que tant els professionals de les llibreries, com els de les floristeries «han treballat molt dur per complir amb les mesures sanitàries» i que pel sector «Sant Jordi és un dels dies més importants del calendari». A més, va afegir que «moltes altres ciutats grans ho han limitat a professionals».