Girona i Salt posen més de 200 trampes per "anticipar-se" i controlar vespa asiàtica

Els ajuntaments de Girona i Salt ha començat a instal·lar més de 200 trampes per intentar controlar l'expansió de la vespa asiàtica. Es tracta d'una prova pilot que impulsen conjuntament els dos municipis i que, per primera vegada, té com a objectiu "anticipar-se" i reduir les situacions de risc entre la població. "Fins ara, s'actuava quan localitzàvem un niu i es retirava, si era possible. Ara adoptem una metodologia proactiva", assegura el regidor de Sostenibilitat de Girona, Martí Terés.

La voluntat és capturar el màxim de vespres reines i obreres per evitar la proliferació de nius, en un projecte pioner que s'allargarà durant deu mesos. Aquesta és la primera vegada que es posa en pràctica en una àrea urbana de Catalunya.