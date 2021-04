El punt de vacunació massiu del Palau de Fires de Girona obrirà el dilluns 19 d'abril a la tarda

El Departament de Salut obrirà el punt de vacunació massiu al Palau de Fires de Girona el dilluns vinent a primera hora de la tarda. El dispositiu concentrarà els efectius tècnics i personals de vacunació de les quatre Àrees Bàsiques de Salut (ABS) de Girona i comptarà amb equips d'infermeres voluntàries. Inicialment, dins aquest espai es faran dos tipus de vacunacions. Per una banda, s'administraran dosis de Pfizer a la població de Girona ciutat a qui li pertoqui rebre el vaccí. I per l'altra, el dispositiu al Palau de Fires tindrà abans supramunicipal, com a punt de vacunació massiu d'AstraZeneca. L'organització dels efectius al Palau de Fires i els horaris d'obertura, això sí, estaran subjectes a l'enviament dels vaccins.

La campanya de vacunació contra la covid-19 a la Regió Sanitària de Girona disposarà a partir de la setmana vinent del punt de vacunació massiu del Palau de Fires de Girona. Salut obrirà aquest equipament el dilluns 19 d'abril a les tres de la tarda, amb la col·laboració de l'Ajuntament i Fira de Girona (que n'ha cedit l'ús).

Inicialment, l'espai tindrà una doble vessant. D'una banda, donarà cobertura a la població de la ciutat de Girona amb l'administració de dosis de Pfizer. I de l'altra, tindrà abast supramunicipal com a punt de vacunació massiu d'AstraZeneca, amb l'objectiu de facilitar l'accés del conjunt de la ciutadania a la vacuna.

L'organització dels efectius al Palau de Fires de Girona, així com l'horari d'obertura estarà subjecte a l'enviament de vaccins, fins a incrementar la vacunació també en caps de setmana. El primer dia, el dispositiu estarà operatiu entre les tres i les set de la tarda. Dimarts i dimecres, de moment, es vacunarà matí i tarda (de les nou del matí a les dues, i de les tres de la tarda a les set del vespre).

Concentrarà les quatre ABS

Una vegada es posi en funcionament el punt vacunal de Fira de Girona, i per tal de facilitar l'organització d'aquest espai massiu, s'hi concentraran els efectius tècnics i personals de vacunació de les quatre Àrees Bàsiques de Salut de Girona. D'aquesta manera, es reubicaran al Palau de Fires els dispositius que fins ara estaven repartits arreu de la ciutat: al Campus Salut de la Universitat de Girona (punt AstraZeneca), a l'Espai Cívic Mercadal, al pavelló de Fontajau, al pavelló de Palau i a la Llar de Jubilats de Taialà.

La posada en funcionament del punt de vacunació massiu comptarà també amb la participació d'equips d'infermeres voluntàries i jubilades que ja van tenir un paper clau en la campanya de vacunació a les residències.

La tria del Palau de Fires s'ha fet seguint criteris geogràfics, poblacionals, d'accessibilitat i organitzatius, ja que donades les seves dimensions té una major capacitat de vacunació.

La gent de la ciutat de Girona que s'hagi de vacunar amb Pfizer serà citada pel seu propi equip d'atenció primària. Mentre que la ciutadania dels grups a vacunar amb AstraZeneca, podrà demanar cita quan els toqui per edat i triar el punt de vacunació dels dispositius disponibles en aquell moment, entre els quals el Palau Firal de Girona.

La vacunació en aquest punt massiu complementarà la que ja es desenvolupa en altres espais de la regió: de proximitat, majoritàriament en CAP o en equipaments externs complementaris; i de capacitat mitjana, de cobertura comarcal, operatius a dia d'avui com a punts de vacunació AstraZeneca (Figueres, Olot, Blanes, Ripoll i Calonge). Pel que fa a les vacunes de Moderna s'estan administrant des de l'àmbit hospitalari.