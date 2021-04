Salt reduirà la velocitat màxima a 20 quilòmetres per hora a vuit carrers

L'Ajuntament de Salt adequarà les velocitats màximes permeses en onze carrers del municipi a mitjans de maig. L'objectiu és reduir la velocitat en vies properes a entorns escolars, en aquelles que són molt transitades per vianants, o les que poden presentar una sinistralitat viària pel gran volum de vehicles que hi circulen.

Amb aquesta mesura, també es donarà compliment i s'adaptarà a Salt el Reial Decret que modifica els reglaments generals de vehicles i circulació a tot l'Estat espanyol. La nova normativa, que entrarà en vigor el proper 11 de maig, estableix que la velocitat serà de 20 quilòmetres per hora a les vies que disposin de plataforma única de calçada i vorera, de 30 en carrers d'un sol carril per sentit de circulació, i de 50 en vies de dos o més carrils per sentit.

De 30 a 20 km/h

En concret, el consistori saltenc reduirà la velocitat màxima permesa de 30 km/h a 20 km/h als carrers: Llarg, d'en Curta, Enric Granados, Vicens Vives, Folch i Torres (de Rafael Masó a Francesc Macià), Cervantes (entre Àngel Guimerà i carrer Major), Dr. Ferran (de Folch i Torres fins a l'Av. de la Pau), Sant Dionís (de Puis XII fins a Ausiàs March) i per últim, Dr. Castany (de Moreneta fins a Llevadores).

D'altra banda, l'avinguda de la Pau i el tram del carrer Marquès de Camps (entre les avingudes de la Pau i Països Catalans), passaran dels actuals 50 km/h a una velocitat màxima de 40 km/h. Una mesura que per a la regidora de mobilitat de l'Ajuntament de Salt, Anna Fusté, «servirà per millorar en seguretat viària aquesta zona del municipi».

Taula de Mobilitat

Aquest ha estat un dels punts més rellevants tractats ahir a la Taula de Mobilitat Municipal que s'ha celebrat aquest dijous a l'Auditori de la Coma Cros. La taula va comptar amb l'assistència d'entitats, partits polítics, empreses del sector i associacions de veïns i comerciants de Salt.

L'acte va servir també per explicar l'entrada en vigor de la nova ordenança de circulació, la futura implantació del corredor BRACAT del Departament de Territori i Sostenibilitat de la Generalitat, així com el desenvolupament del Pla de mobilitat urbana sostenible supramunicipal de Girona, o l'estudi que s'està elaborant per desenvolupar una xarxa de carrils bici i que, properament, es treballarà amb els membres de la taula de forma específica.