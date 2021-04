Tres detinguts per cultivar prop de 600 plantes de marihuana en un soterrani de Girona

Els Mossos d'Esquadra han detingut tres homes d'entre 31 i 49 anys que tenien 588 plantes de marihuana en el soterrani d'un bloc de pisos de Girona. Els fets es remunten a finals del mes d'octubre de l'any passat. Els Mossos van saber gràcies a la col·laboració ciutadana que en aquest immoble del carrer Josep Maria Vicenç i Pagès s'hi podria estar cultivant la droga. Aleshores, els agents d'investigació es van posar a treballar per saber si era cert o no, i van constatar que la instal·lació elèctrica estava manipulada des dels comptadors fins a un annex situat a l'aparcament. A més, també s'hi va trobar un aparell d'aire condicionat i uns tancaments posteriors a l'obra inicial.

Tot plegat va acabar el passat dimecres amb l'entrada i registre del soterrani per part dels Mossos d'Esquadra. Un cop a dins els policies van localitzar una plantació a ple rendiment, on es van trobar les 588 plantes de marihuana en diferents estadis de creixement, 2,5 quilograms de cabdells preparats per la venda, juntament amb tota la instal·lació i aparells necessaris per facilitar el cultiu de la marihuana.

Els mossos van detenir els tres homes que es trobaven en aquell moment dins la plantació, dos dels quals amb antecedents. Després de passar a disposició del jutge van quedar en llibertat amb càrrecs.