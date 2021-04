Girona detecta «inquietud» per l'estat de la neteja i l'incivisme

L'Ajuntament de Girona ha rebut 125 suggeriments que es tindran en compte en l'elaboració dels plecs del nou contracte de neteja viària i recollida de residus. Les propostes s'han recollit durant dos processos participatius oberts a la ciutadania i les associacions veïnals. A partir de les aportacions, l'Ajuntament detecta que existeix una «inquietud» per l'estat actual de la neteja, «que cal tenir en compte i que està relacionada sobretot amb l'incivisme», expliquen des del consistori.

Amb els processos participatius, la Regidoria de Neteja continua avançant per enllestir el nou plec tècnic, que marcarà les condicions del nou contracte, abans del 31 de juliol. L'última adjudicatària ha estat l'empresa mixta Girona+Neta, que és qui presta el servei de neteja viària, recollida de residus i servei de deixalleria des del 2011, per un contracte inicial de prop de 90 milions d'euros per vuit anys.

Aquest contracte es va prorrogar un any a petició del govern, que demanava temps per redactar el nou contracte, però la pròrroga va finalitzar el 31 d'octubre de 2020. Aleshores els grups municipals a l'oposició no van permetre una nova pròrroga, i l'Ajuntament va requerir a l'empresa que se'n continués ocupant fins la nova contractació.

Aportacions ciutadanes

El regidor de Neteja, Eduard Berloso, valora molt positivament els resultats dels processos participatius, que mostren com «part de la ciutadania s'hi ha interessat i hi ha volgut fer aportacions», i afegeix que «alguns suggeriments s'han tingut en compte i s'han afegit.

El primer procés tractava sobre el grau d'embrutiment dels carrers, així com la zonificació dels barris que assigna freqüències de neteja per cada zona. En aquest tema el consistori ha rebut 52 aportacions, a les quals han donat resposta a la seva pàgina web amb la posició final de la regidoria.

Per exemple, des de Neteja apunten que, en els espais amb un elevat grau d'embrutiment, la neteja es reforçarà amb una escombrada manual de repàs. També indiquen que s'utilitzarà una màquina lleugera d'aspiració a l'espai públic, però que en l'època de caiguda de fulles es preveu un servei complementari per retirar-les. A més, en espais concrets com aparcaments de busos turístics o exteriors de locals d'oci nocturn, es disposarà d'un servei de neteja de taques i males olors.

La segona recollida de suggeriments girava entorn d'un estudi on es proposa un model òptim de recollida de residus al municipi, i s'hi han fet 68 aportacions. El model òptim estén el sistema de porta a porta a totes les zones on és adequat, i preveu la instal·lació de contenidors intel·ligents a la resta (sobretot els que tenen major densitat de població i habitatges). Tot i que, com explica Berloso, el canvi cap a aquest nou model serà gradual i subjecte als futurs pressupostos, ja quedarà reflectit en el contracte. En això també hi ajudaran els resultats de la prova pilot a l'Eixample, que es presentaran a finals d'abril.

Cinc suggeriments més rebuts per l'Ajuntament no feien referència a cap dels temes consultats.

«A marxes forçades»

Berloso afirma que estan «treballant a marxes forçades» per mirar de treure a licitació el nou contracte de neteja el 31 de juliol, però deixa clar que «farem les coses ben fetes».

Tot i que ja s'han avaluat aquests dos processos participatius, encara en queden dos més de previstos. Un d'ells, sobre el control de la qualitat de la neteja, s'ha obert ara. Per aquest motiu, han publicat un model de barems per valorar la qualitat exigible a l'empresa que s'emporti el contracte. Per exemple, estableix que la presència de 6 burilles a la vorera en un espai de 50 metres quadrats seria «acceptable». S'hi poden enviar suggeriments i opinions fins el 26 d'abril. La darrera recollida de suggeriments tractarà sobre les característiques dels serveis de deixalleria fixa i mòbil.