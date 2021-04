Baixa el nombre d'ingressats a Girona per covid-19

A la regió sanitària de Girona, els casos confirmats per PCR i TA acumulats són 64.699 (+180) i 68.036 si es tenen en compte totes les proves. Des de l'inici de la pandèmia han mort 2.054 persones (+1).

El risc de rebrot baixa 21 punts, fins a 336, mentre que la setmana del 2 al 8 d'abril era de 295. L'Rt baixa 7 centèsimes, fins a 1,13, mentre que en l'interval anterior era d'1,03. La taxa de confirmats per PCR i TA és de 154 per cada 100.000 habitants i la incidència a 14 dies és de 294. El 7,09% de les proves que es fan surten positives. Actualment, hi ha 174 pacients ingressats, 11 menys que en l'anterior balanç.